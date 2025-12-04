聽新聞
北市房仲公會：「最壞的時刻已經過去」共識漸成形
台北市不動產仲介公會4日舉行年終記者會，理事長蘇金城指出，國內房市在經歷近兩年的急速萎縮、市場氛圍正悄悄轉變，雖然明年整體房市尚未脫離盤整的格局，但「最壞的時刻已經過去」的市場共識逐漸成形。
他表示，2026年房市會是「調整、整理、等待」的一年。對於剛需與換屋族而言，2026年是一個可望以更合理預算購屋的時間點；對建商與投資人而言，更是重新審視市場、調整策略的重要一年。
仲介公會表示，受到｢金龍海嘯」強烈衝擊，2025年台灣房市出現全面退散頹勢，根據6都最新發佈的前11個月買賣移轉棟數推估，2025年全國全年房屋交易量大概會落在26萬棟上下，勉強守住26萬棟關卡。
與2024年35萬棟比較，大幅衰退了25%，交易量創下近9年來新低紀錄，蛇年房市可說是個｢虎頭蛇尾」淒風苦雨冷清的一年，六都的交易量更是全線潰敗。
蘇金城表示，2025年台北市房市表現不脫「價盤量縮」的急凍格局，跟全國的房市走勢大致上是相吻合的，台北市整年度房屋交易量以前11個月的買賣移轉棟數推估應該只有22,694棟左右，急凍之下衰退幅度達24.2%，寫下了近9年來的新低紀錄，已經很接近2016年的慘況了。
台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示，2025年台北市房市儘管冷支支，但在價格上確實是顯得格外堅挺，特別是表現在兩個市場現象上。
其一是超豪宅「陶朱隱園」突破彭淮南防線，進一步將台北市房價天花板往上推高。
其二是蛋白區預售價格屢創新高，特別是北投士林科技園區所在的北投士林房價屢屢創新高，北投預售案｢潤泰之森」寫下每坪152.05萬天價，士林區的｢久年松芮」也創下每坪152.12萬的新紀錄，頗有急追蛋黃區價格之跡象，後市仍不容小覷。
