「台中精機」都市計畫變更通過 台中第三家好市多有望落腳

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「台中精機」都計變更通過 ，台中第三家Costco落腳西屯和海線周邊區有望。都發局提供
「台中精機」都計變更通過 ，台中第三家Costco落腳西屯和海線周邊區有望。都發局提供

台中市都委會日前通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議，該址極有可能成為美式賣場Costco在台中的第三處基地，屆時將為海線地區帶來強勁的經濟動能與就業機會。

台中精機舊廠原址土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊。

經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第三家店潛在用地。

都發局指出，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠區土地，回應市都委會要求變更公益性，已大幅提高公共設施回饋比例，

都發局表示，透過高標準的審議，將可確保零星工業區轉型、經濟發展與環境永續能三者兼顧，通過後將有助於帶動當地經濟發展，和避免舊廠土地閒置或低度利用。

另據申請單位表示，該址將爭取作為台中市第三家Costco賣場，未來將可為台中市海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。

都發局說明，未來該土地變更為產業專用區部分，得作為研發、新產業辦公室、企業營運總部、工商服務及會展、購物中心、商業使用等用途，另此案之都市計畫變更須依規回饋，將捐贈30%公園兼滯洪池、園道、廣場兼道路等公共設施用地給台中市，及繳交回饋代金，有助於提升該地區公共設施服務機能。

台中市都委會2日通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案。都發局提供
台中市都委會2日通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案。都發局提供

「台中精機」都市計畫變更通過 台中第三家好市多有望落腳

台中市都委會日前通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議，該址極有...

