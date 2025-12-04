「台中精機」都市計畫變更通過 台中第三家好市多有望落腳

位於墨爾本、成立甫3年多的「瑞地國際」(NORD International)，因店面在墨爾本中國城入口且極有設計感，吸引不少台灣觀光客駐足。瑞地國際執行長張左昇表示，墨爾本房價親民，台灣人極感興趣。 看好商機，2年前瑞地國際在台北、新竹舉辦說明會，只在臉書宣傳，2天活動逾150人報名，擠爆只能容納70人的會議，約30人立刻付訂金。 他笑道，當時台灣人並不清楚瑞地國際的背景，就很信任的支付訂金，目前台灣市場已占該公司營收的4成。又因看好潛力，11月在台北成立分公司

