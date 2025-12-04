2025房市代表字出爐 專家：明年房市上演「進化論」

台灣房屋「房市代表字」網路票選出爐，2025年由「限」獲選為年度代表字，共有四成民眾認同，獲選主因為「銀行限縮房貸、二屋無寬限期」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房市成也貸款，敗也貸款，先有新青安貸款助攻房市火熱，後有央行央行限縮貸款門檻、銀行核貸期延長，讓房市明顯冷卻，民眾對「限」字特別有感。

她表示，2026年政策 變化不會太大，房市將反應「物競天擇、適者生存」的進化論，在貸款保守、資金有限，待售物件選擇多的情況下，購屋者更看重個案條件。

賣得動的物件多需具備「區域機能」、「建設利多」、「物件格局」和「親民價格」等綜合條件，否則將被市場淘汰。而房仲業也將進化，深耕地方、專業取向和服務熱忱的房仲，也才具備生存底氣。

台灣房屋集團每年舉辦「房市代表字」網路票選，今年已邁入第17年，觀察近三年房市代表字，2023年，央行祭出第五度升息，房價、物價、利息全面走揚，「漲」字再度成為年度代表字。

2024年，央行雖釋出利率凍漲紅利，但信用管制政策限縮房貸條件趨嚴，讓購屋族依然「難」成家；來到2025年，利率仍凍漲，但受限貸令政策，持續「限」縮貸款門檻，讓購屋腳步呈現停看聽。

另外，根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2025年十大房市新聞，民眾對「輝達落腳北士科！房市看俏」最有感；其次是「川普掀起關稅戰，經貿生變」，第三為「房市風暴來襲！3大建商接連倒閉」。

張旭嵐表示，今年經濟和房市有內外夾攻，內有限貸令政策影響，買氣銳減，建商資金鏈也受阻；外受美國關稅政策左右，不僅遍及全球，也打亂各產業布局，影響甚鉅。