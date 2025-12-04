快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

蛋黃破了？北台4大精華區行情曝 這區最高價從125萬降至98萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
板橋房市示意圖／記者游智文攝影
板橋房市示意圖／記者游智文攝影

住展雜誌彙整實價資料，比較北台灣四大蛋黃行政區大安區、板橋區、中壢區、竹北市近兩年推案最高單價，僅中壢區創新高，其他都敗下陣來，板橋去年最高價一坪125萬，今年最高價僅98萬，還不到百萬，差距最明顯。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，今年蛋黃區高單價不再走高，一來整體市況冷，二來蛋黃區土地少，多靠都更整合，建商對於高價市場悲觀，不願積極整合精華土地或推動重建，也是主因。

根據住展統計，北台灣四大蛋黃區，大安區今年最高單價為「德運元鼎」，一坪208萬，去年為「吾雙」，一坪220萬。板橋今年最高價為「松柏大院」，一坪98萬，去年為「三輝白昀」，一坪125萬。

新竹今年最高價為「富源豐岫」，一坪86萬，去年為「庫勒修」，一坪88萬。

唯一創新高的是中壢，今年最高價「威均天璽」，一坪達86萬，比去年最高價「樺龍淳藝」，一坪高出9萬元。

陳炳辰分析，北市大安區、竹北市高鐵特區去年公開的高價案建商為華固、新家華，兩建商皆知名的高價品牌，今年低檔氣氛令一線建商推案腳步謹慎，其他建案價位與之相比就呈現出差異。

新北市板橋區去年最高價案位於新板特區，為高價地段，但當地可開發土地少，加上建商對於高價市場悲觀，不積極整合土地或推動重建，區內未見新案，今年最高價在江子翠一帶，兩地房價無法相提並論，因此出現落差。

四大蛋黃區唯一亮點是中壢青埔，當地的老街溪水岸宅再創高峰，除了比去年同樣位於青埔區的新案更高價外，還打破桃園全市的單價天花板。推案建商過去也有締造價格紀錄，此次再挾品牌與地段優勢再創新高。

陳炳辰表示，雖然蛋黃區今年表現不理想，但接下來在竹北高鐵、青埔仍有新案陸續亮相，台北市松山區敦北一帶、新竹市的竹科周邊有望高價走勢，蛋黃區展望並不悲觀。

北台灣蛋黃區最高價。資料來源／住展雜誌
北台灣蛋黃區最高價。資料來源／住展雜誌

建商 市場 高鐵

延伸閱讀

澳洲買房為何夯？周董、孫芸芸都置產…墨爾本房價沒想像貴 蛋黃區2房不到3千萬

台中房市大逆風！新億級豪宅照樣秒殺 七期為何成高端建商必爭之地？

北市大安區挖到史前古物…12層行政大樓恐延宕 李四川說話了

竹北市破22萬人口超車彰化市 新竹縣奪「三冠王」稱霸全台鄉鎮市

相關新聞

「台中精機」都市計畫變更通過 台中第三家好市多有望落腳

台中市都委會日前通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議，該址極有...

房貸之亂超有感 台灣房屋2025年房市代表字「限」

2025年進入歲末，回顧今年全台房市脈動！由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」票選，今年邁入第17年，最新網路票選...

限貸令卡房市！台灣房屋2025年房市代表字「限」

2025年進入歲末，回顧今年全台房市脈動！由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」票選，今年邁入第17年，最新網路票選...

蛋黃破了？北台4大精華區行情曝 這區最高價從125萬降至98萬

住展雜誌彙整實價資料，比較北台灣四大蛋黃行政區大安區、板橋區、中壢區、竹北市近兩年推案最高單價，僅中壢區創新高，其他都敗...

2025房市代表字出爐 專家：明年房市上演「進化論」

台灣房屋「房市代表字」網路票選出爐，2025年由「限」獲選為年度代表字，共有四成民眾認同，獲選主因為「銀行限縮房貸、二屋...

房市冷！品牌建商不推案 北台灣黃金門牌氣勢暫歇

住展雜誌彙整比較實價揭露北台灣台北市、新北市、桃園市、新竹地區蛋黃行政區大安區、板橋區、中壢區、竹北市近兩年公開推案的最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。