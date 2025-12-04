蛋黃破了？北台4大精華區行情曝 這區最高價從125萬降至98萬

住展雜誌彙整實價資料，比較北台灣四大蛋黃行政區大安區、板橋區、中壢區、竹北市近兩年推案最高單價，僅中壢區創新高，其他都敗下陣來，板橋去年最高價一坪125萬，今年最高價僅98萬，還不到百萬，差距最明顯。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，今年蛋黃區高單價不再走高，一來整體市況冷，二來蛋黃區土地少，多靠都更整合，建商對於高價市場悲觀，不願積極整合精華土地或推動重建，也是主因。

根據住展統計，北台灣四大蛋黃區，大安區今年最高單價為「德運元鼎」，一坪208萬，去年為「吾雙」，一坪220萬。板橋今年最高價為「松柏大院」，一坪98萬，去年為「三輝白昀」，一坪125萬。

新竹今年最高價為「富源豐岫」，一坪86萬，去年為「庫勒修」，一坪88萬。

唯一創新高的是中壢，今年最高價「威均天璽」，一坪達86萬，比去年最高價「樺龍淳藝」，一坪高出9萬元。

陳炳辰分析，北市大安區、竹北市高鐵特區去年公開的高價案建商為華固、新家華，兩建商皆知名的高價品牌，今年低檔氣氛令一線建商推案腳步謹慎，其他建案價位與之相比就呈現出差異。

新北市板橋區去年最高價案位於新板特區，為高價地段，但當地可開發土地少，加上建商對於高價市場悲觀，不積極整合土地或推動重建，區內未見新案，今年最高價在江子翠一帶，兩地房價無法相提並論，因此出現落差。

四大蛋黃區唯一亮點是中壢青埔，當地的老街溪水岸宅再創高峰，除了比去年同樣位於青埔區的新案更高價外，還打破桃園全市的單價天花板。推案建商過去也有締造價格紀錄，此次再挾品牌與地段優勢再創新高。