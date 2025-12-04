聽新聞
0:00 / 0:00
蛋黃破了？北台4大精華區行情曝 這區最高價從125萬降至98萬
住展雜誌彙整實價資料，比較北台灣四大蛋黃行政區大安區、板橋區、中壢區、竹北市近兩年推案最高單價，僅中壢區創新高，其他都敗下陣來，板橋去年最高價一坪125萬，今年最高價僅98萬，還不到百萬，差距最明顯。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，今年蛋黃區高單價不再走高，一來整體市況冷，二來蛋黃區土地少，多靠都更整合，建商對於高價市場悲觀，不願積極整合精華土地或推動重建，也是主因。
根據住展統計，北台灣四大蛋黃區，大安區今年最高單價為「德運元鼎」，一坪208萬，去年為「吾雙」，一坪220萬。板橋今年最高價為「松柏大院」，一坪98萬，去年為「三輝白昀」，一坪125萬。
新竹今年最高價為「富源豐岫」，一坪86萬，去年為「庫勒修」，一坪88萬。
唯一創新高的是中壢，今年最高價「威均天璽」，一坪達86萬，比去年最高價「樺龍淳藝」，一坪高出9萬元。
陳炳辰分析，北市大安區、竹北市高鐵特區去年公開的高價案建商為華固、新家華，兩建商皆知名的高價品牌，今年低檔氣氛令一線建商推案腳步謹慎，其他建案價位與之相比就呈現出差異。
新北市板橋區去年最高價案位於新板特區，為高價地段，但當地可開發土地少，加上建商對於高價市場悲觀，不積極整合土地或推動重建，區內未見新案，今年最高價在江子翠一帶，兩地房價無法相提並論，因此出現落差。
四大蛋黃區唯一亮點是中壢青埔，當地的老街溪水岸宅再創高峰，除了比去年同樣位於青埔區的新案更高價外，還打破桃園全市的單價天花板。推案建商過去也有締造價格紀錄，此次再挾品牌與地段優勢再創新高。
陳炳辰表示，雖然蛋黃區今年表現不理想，但接下來在竹北高鐵、青埔仍有新案陸續亮相，台北市松山區敦北一帶、新竹市的竹科周邊有望高價走勢，蛋黃區展望並不悲觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言