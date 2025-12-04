弘塑新竹五福段購地 將盡速再擴充設備產能

半導體設備商弘塑（3131）於3日公告，決議將購置新竹市五福段土地，據了解，該公司未來將以此地建廠增加設備產能，以因應客戶需求，目前開發時程未定，但將盡速進行。

根據弘塑公告，該土地購置案尚待與地主完成最後洽談，還未簽訂合約，而董事會通過購置土地預算上限為11億元，購置土地不超過6,000坪，且每坪單價不超過18.5萬元。

弘塑表示，購置土地是要因應該公司大量訂單及預估未來訂單量，評估現有廠房面積不敷使用，需考量公司未來長遠發展及多角化經營的營運所需。

弘塑今年累計前10月合併營收為49.41億元，年增53％，光是前三季業績就已超越去年全年營收表現，註定全年業績將創新高，前三季每股純益達26.19元。該公司第3季每股純益為10.4元，首度單季賺進超過一個股本。

弘塑近期屢獲大客戶下急單，該公司日前提到，客戶訂單量很多，到明年上半的產能利用大約已超過九成滿，明年下半年的訂單需求看起來也沒有要下調的情況，全年應會滿載運轉，估計明年機台出貨量會比今年小幅增加。

弘塑現階段先進封裝設備產能已供不應求，導致必須尋求外包合作的比例從之前大約三成，上升至五成左右。不過該公司指出，待明年首季二期新廠產能加入後，未來產能將增加一倍以上，使得外包比例降低。