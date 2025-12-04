快訊

商場、飯店接力開幕 信義房屋專家看好正面帶動台南房市

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋專家預估，明年台南房市仍延續今年基調，以自住需求為主，整體價量維持「持平、盤整」態勢。（圖:信義房屋提供）

今年進入尾聲，展望2026年，台南市將有數個百貨商場與飯店即將開幕，包括三井Outlet二期、希爾頓旗下頂級飯店品牌Signia by Hilton，以及台江內海畔全新渡假村等。信義房屋在地專家分析，這足以顯示在地消費力足夠，而有建設，對房市發展來說也是正面影響，預估明年台南房市仍延續今年基調，以自住需求為主，總價1000萬至1500萬產品為首購接受度最高區間、換屋產品則約落在1500萬至2000萬，整體價量維持「持平、盤整」態勢。

三井Outlet二期預計明年春天竣工，根據業者統計，一期2022年初開幕3年半來，已吸引超過2000萬人次到訪，二期預計新增約50家店舖；旅宿市場部分，福泰飯店集團已宣布與希爾頓集團合作，亞洲首間Signia by Hilton將落腳台南，位於原大億麗緻飯店，重新翻修與擴建後，預計明年亮相；台南起家的富立建設則在四草大道旁、台江內海畔全新打造「逸點亦旅渡假村」。另外，日前有業者也才與萬豪集團攜手宣布，鄰近善化南科園區的「萬楓酒店」正式動土，預計2028年完工營運。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，台南中小企業蓬勃發展，不乏資金充裕者，但早期無論是購物、旅宿消費，通常只能往高雄市區跑，但自從有業者開始插旗台南，發現消費力道足夠支撐，越來越多品牌也勇於搶進台南，現在台南市區就有3家新光三越，三井Outlet也快速推動二期開幕，亦有許多知名飯店陸續開幕。

張榮表示，既然有建設持續推動，對台南房市發展也是正向的。他說明，在政策面影響下，市場上投資置產客群已大量減少，首購、換屋成為主力，因為仍有剛需支撐，且台南推案量一向不大，因此，即使今年價量有所盤整，但均未現「崩盤」，預期明年也會維持此基調。

因此他建議，若明年有打算買房，因屋主對於市場的期待「不會特別拉高」，相對好議價、有選擇空間，不妨多看、多談；而對有售屋需求的屋主而言，扣除短期持有稅負成本高，持有5年以上轉手出售都能獲利，無論是要換屋、資金變現，也是好的布局時間點。

張榮也觀察，目前台南的首購族最可以接受的總價區間落在1000萬至1500萬，換屋產品則約1500萬至2000萬；產品部分，過去台南以透天物件最受歡迎，隨著土地取得與營建成本提高，大樓產品轉為主流。

市場 消費 房市

