快訊

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

育世博細胞新藥 獲中國核准IgG4疾病臨床Ib/IIa試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

育世博3日宣布，其主要開發之異體細胞治療新藥 ACE1831，已正式獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准，將於中國開展開IgG4相關疾病（IgG4-RD）第 Ib/IIa 期臨床試驗。

此次核准象徵 ACE1831 在全球臨床布局上邁出重要里程碑，並同步支持公司在美國、日本及中國的多中心臨床策略。

本試驗預計受試者人數：全球約 30 位, 試驗地區包括美國、日本、中國。主要目標：評估安全性與耐受性，次要目標：評估療效及細胞持續性。

NMPA 針對批件提出之重點包括：需先完成 ACE1831 的首次人體（FIH）I期試驗並完成資料分析，確認合適劑量後，再正式展開 IgG4-RD 的 Ib/IIa 試驗。同時加強細胞治療相關風險管理，強化長期追蹤、給藥間隔調整依據及病毒風險控制。

IgG4-RD 是一種罕見、慢性、纖維化的全身性免疫疾病，2015–2019 年於美國以年複合成長率 15% 迅速攀升。2023 年美國推估約 17,700 名患者，日本約 7,800 名患者。現行治療包括類固醇與 B 細胞消除藥物，但超過 50% 患者會復發，顯示市場高度未被滿足的醫療需求。

育世博開發的 ACE1831為基於專利 ACC 技術之異體 γδ2 T 細胞療法，能精準攻擊 CD20 表現之 B 細胞，在臨床前研究中已展現卓越 B 細胞毒殺能力。

ACE1831-201 全球臨床預計於 2027 年前完成收案，進度將依各中心啟動與受試者招募情況更新。育世博董事長暨執行長蕭世嘉表示，ACE1831 的全球臨床進展將推升公司平台價值，並加速後續臨床與上市規劃。

美國 中國

延伸閱讀

太景新藥大陸傳捷報

力晶轉投資 智合精準醫學新藥報捷

長聖2025年前11月、11月營收 兩個驚喜

華安醫學買回庫藏股900張 泡泡龍孤兒藥F703EB啟動美國二期臨床試驗

相關新聞

澳洲買房為何夯？周董、孫芸芸都置產…墨爾本房價沒想像貴 蛋黃區2房不到3千萬

位於墨爾本、成立甫3年多的「瑞地國際」(NORD International)，因店面在墨爾本中國城入口且極有設計感，吸引不少台灣觀光客駐足。瑞地國際執行長張左昇表示，墨爾本房價親民，台灣人極感興趣。 看好商機，2年前瑞地國際在台北、新竹舉辦說明會，只在臉書宣傳，2天活動逾150人報名，擠爆只能容納70人的會議，約30人立刻付訂金。 他笑道，當時台灣人並不清楚瑞地國際的背景，就很信任的支付訂金，目前台灣市場已占該公司營收的4成。又因看好潛力，11月在台北成立分公司

台積赴美效應…台美半導體空中走廊開通 華航開闢直飛鳳凰城航線

台美半導體空中走廊開通，華航先飛。在台積電大舉布局美國後，國內航空公司陸續規劃投入「台美半導體人流、物流空中走廊」，華航...

餐飲業啟動徵才、加薪、展店 王品明年調薪至少3%

年終尾牙旺季將臨，餐飲業不僅展店動能未歇，更吹起大規模徵才與調薪號角。由王品領軍，饗賓、瓦城、漢來美食、三商餐飲、亞洲藏...

企業尾牙第一槍！王品南港包館千桌、全台店公休 明年擴招1,200人

王品集團（2727）將於12月18日、在南港展覽館舉行集團尾牙，王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近...

遠東機械嘉市新厝廠土壤汙染管制10年解除 土地回春市值近10億

嘉義在地深耕76年的國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址，迎來重大轉折。這塊因早年金屬加工未...

北美線高單價、高轉機量 兵家必爭

全球旅運需求升溫，北美成航空業新戰場。華航董事長高星潢指出，疫後三年航空需求強勁反彈，2026年仍呈正向循環，其中北美線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。