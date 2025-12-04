快訊

遠東機械嘉市新厝廠土壤汙染管制10年解除 土地回春市值近10億

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址，迎來重大轉折。圖／嘉市環保局提供
嘉義在地深耕76年的國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址，迎來重大轉折。這塊因早年金屬加工未妥善處理廢液導致土壤重金屬汙染的土地，歷經10年整治，如今汙染濃度低於汙染監測標準，近期嘉市環保局公告解除列管，近2公頃土地恢復「健康」。解除列管消息傳出，立即引發地方高度關注。原因無他，土地腹地廣、地段位在市西區、具稀有開發規模，估價市值上看近10億元。

遠東機械「新厝廠」舊廠址目前土地使用分區屬「乙種工業用地」，在房市看漲與西區發展動能升溫下，未來若能取得都市計畫變更，轉為商業區具可觀的開發潛力。周邊居民盼望舊廠址活化，轉型商業開發，帶動區域繁榮。房地產人士審慎評估，認為目前房市趨緩，加上央行信用管制壓力，短期開發動能可能不如市場預期，但從長期角度，此地段面積罕見，具備高度增值與轉型空間。

外界好奇遠東機械是否將加速處分土地。據了解，遠東集團莊家並不急於出售。莊家第二代4位兄弟姊妹，大哥前國民黨立委莊國欽、老二莊富美、老三現任董事長莊惠美、老四前董事長莊國輝，莊家政治光譜跨藍綠，企業交棒第三代，集團朝智慧製造，事業版圖涵蓋鋼鐵工程、機械等5大部門，是嘉義在地重要企業。

環保局指出，新厝廠早年製造自行車、機車零件為主，因電鍍廢液處理不當造成鎳、鎘、銅、鉛等重金屬超標，104年列入整治場址。遠東機械提完整整治計畫，歷經10年改善，所有汙染物全數達標，土地正式「康復」，近2公頃土地安全可用，企業可重新活化運用，盼望未來開發能為西區注入新能量。

國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址，迎來重大轉折。這塊因早年金屬加工未妥善處理廢液導致土壤重金屬汙染的土地，歷經10年整治，如今汙染濃度低於汙染監測標準，近期嘉市環保局公告解除列管，近2公頃土地恢復「健康」。圖／嘉市環保局提供
國內老字號工具機龍頭、遠東機械集團，位於嘉市西區「新厝廠」舊廠址，迎來重大轉折。這塊因早年金屬加工未妥善處理廢液導致土壤重金屬汙染的土地，歷經10年整治，如今汙染濃度低於汙染監測標準，近期嘉市環保局公告解除列管，近2公頃土地恢復「健康」。圖／嘉市環保局提供
