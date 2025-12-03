耕耘永續 台酒獲2025 TCSA 永續報告書金獎及社會共融領袖獎

台灣菸酒公司2024年永續報告書依循GRI及SASB準則揭露環境保護、社會關懷及公司治理等推動計畫與執行進度，另以專章方式呈現「氣候相關財務揭露（TCFD）」，報告書取得第三方外部查證（ISAE3000確信），榮獲2025 第 18 屆TCSA臺灣企業永續獎「永續報告書金獎」，展現台灣菸酒在永續領域的努力，並以「在地共創，助農共好」、「運動築夢，培育人才」、「循環經濟，環境共好」三大面向，獲永續單項績效「社會共融領袖獎」。

台灣菸酒公司長期選用在地農產開發酒品，每年推出在地特色酒品，支持農民。面對農產過剩，積極收購作為釀造原料，穩定農民收益。並長期贊助籃球與棒球賽事，並舉辦夏令營、校園訓練，幫助國家培育體育人才。

環境共好方面，台灣菸酒公司推動循環經濟，落實物盡其用理念，串聯全台超商、超市、量販、雜貨店與營業據點，搭起玻璃酒瓶回收網路，透過退還玻璃酒瓶押金，攜手消費者和通路夥伴建立回收制度；並將釀酒副產物再利用，開發成生技產品及食品，讓資源循環重生。

台灣菸酒表示，未來將持續投入資源推動各項永續行動方案，推出融合在地文化與創新價值產品，完善資源循環機制，與社會攜手共進，釀造美好的永續未來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康