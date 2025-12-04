2025傑出店長／「麥當勞」郭怡廷 打入顧客心坎裡

麥當勞台南中華餐廳店長郭怡廷表示，「單打獨鬥、不如團隊合作」是她放在心上的信條，也從客戶回饋中印證這句話的力量。郭怡廷說，她入行已接近20年，從剛入行還在打工時期，就在麥當勞服務。在服務的過程中，曾遇到好的客人、也遇過壞的客人，但她透過每一次與同仁的教育訓練，讓團隊凝聚共識，才能逐一克服困難，更一次次讓服務打入顧客的心坎裡。

印象最深刻的是，曾有客人告訴她，感覺她所在的門市的服務，要比別家店更好、更親切，感覺就像回到家一樣。