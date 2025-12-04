2025傑出店長／「全家便利商店」許祖甄 隨產業步步前進

全家（5903）便利商店台中新太原店店長許祖甄表示，自己從學生時期參與學校產學合作，便在全家工讀，至今已十年，從加盟店轉任直營店，如今不僅做到店長還得了傑出店長榮譽，是不斷學習所累積的成果。

她說，便利商店緊跟時代脈動，從業者需要大量學習，自己可以很驕傲地說，這十年來隨著產業一步步前進，的確學到了很多不一樣的東西。許祖甄說，便利商店的工作十分不容易，無論是在面對客人或處理店務，工作內容都相對複雜，必須時刻緊跟時代脈動與客人思維。