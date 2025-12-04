2025傑出店長／「康是美」劉奕廷 用專業服務鄉親
康是美長春門市店長劉奕廷表示，她入行至今13年，從學生時期就在康是美打工，一路從工讀生當上店長。她說，自己過去前曾是醜小鴨，懷抱對美、對彩妝專業的憧憬踏入這行，除了想變漂亮，更希望能透過專業，服務更多人。
劉奕廷表示，自己本身是東港人，畢業後留在家鄉的康是美服務，一心期望能透過康是美的彩妝專業，服務更多鄉親。讓更多人認識，康是美在美麗行業的專業。她回憶，職涯中最大的挑戰之一是參與美容技術士證照考試，她全力以赴，將兩張乙、丙證照一起拿到手。
