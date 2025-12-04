2025傑出店長／「遠傳電信」柳柔伊 扮演好每個角色
遠傳（4904）電信板橋四川門市店長柳柔伊表示，在遠傳電信服務近15年，其中擔任店長時間長達13餘年，不僅是遠傳的店長也是一位媽媽，忙碌卻要角色兼顧，獲選傑出店長她備感榮耀。
除了在職場上打拚，也經歷了生產及育兒的歷程，目前有一位四歲的小孩，除了需要兼顧家庭及職場，還參加許多公司課程、劇團培訓，雖然忙得像八爪章魚，但她表示，盡力扮演好每個角色，如今獲獎是給自己最大的肯定。
她說，自己育嬰留停後再回職場，除了時間較壓縮，其實沒有太大困難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言