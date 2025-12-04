2025傑出店長／「遠傳電信」柳柔伊 扮演好每個角色

遠傳（4904）電信板橋四川門市店長柳柔伊表示，在遠傳電信服務近15年，其中擔任店長時間長達13餘年，不僅是遠傳的店長也是一位媽媽，忙碌卻要角色兼顧，獲選傑出店長她備感榮耀。

除了在職場上打拚，也經歷了生產及育兒的歷程，目前有一位四歲的小孩，除了需要兼顧家庭及職場，還參加許多公司課程、劇團培訓，雖然忙得像八爪章魚，但她表示，盡力扮演好每個角色，如今獲獎是給自己最大的肯定。

她說，自己育嬰留停後再回職場，除了時間較壓縮，其實沒有太大困難。