快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

2025傑出店長／「遠傳電信」柳柔伊 扮演好每個角色

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
遠傳電信板橋四川門市店長柳柔伊。記者曾學仁／攝影
遠傳電信板橋四川門市店長柳柔伊。記者曾學仁／攝影

遠傳（4904）電信板橋四川門市店長柳柔伊表示，在遠傳電信服務近15年，其中擔任店長時間長達13餘年，不僅是遠傳的店長也是一位媽媽，忙碌卻要角色兼顧，獲選傑出店長她備感榮耀。

除了在職場上打拚，也經歷了生產及育兒的歷程，目前有一位四歲的小孩，除了需要兼顧家庭及職場，還參加許多公司課程、劇團培訓，雖然忙得像八爪章魚，但她表示，盡力扮演好每個角色，如今獲獎是給自己最大的肯定。

她說，自己育嬰留停後再回職場，除了時間較壓縮，其實沒有太大困難。

遠傳電信 職場

延伸閱讀

請辭去選新北與蔣萬安有共識 李四川曝板橋阿嬤1句話

查明四川逾80噸「大寶貝」 幾代地質人費時50年才找到最大金礦

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

彈性育嬰留停明年上路「30日內可按日申請」 勞保局推3大簡化措施

相關新聞

台積赴美效應…台美半導體空中走廊開通 華航開闢直飛鳳凰城航線

台美半導體空中走廊開通，華航先飛。在台積電大舉布局美國後，國內航空公司陸續規劃投入「台美半導體人流、物流空中走廊」，華航...

餐飲業啟動徵才、加薪、展店 王品明年調薪至少3%

年終尾牙旺季將臨，餐飲業不僅展店動能未歇，更吹起大規模徵才與調薪號角。由王品領軍，饗賓、瓦城、漢來美食、三商餐飲、亞洲藏...

企業尾牙第一槍！王品南港包館千桌、全台店公休 明年擴招1,200人

王品集團（2727）將於12月18日、在南港展覽館舉行集團尾牙，王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近...

北美線高單價、高轉機量 兵家必爭

全球旅運需求升溫，北美成航空業新戰場。華航董事長高星潢指出，疫後三年航空需求強勁反彈，2026年仍呈正向循環，其中北美線...

虎航擴大機隊 戰力升級

台灣虎航昨（3）日董事會正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，作為下一個階段的發展計劃；預計將增租11架、增購四架，共計15架...

大型企業尾牙 王品搶頭香

企業尾牙熱潮正式點火，王品集團將於18日在南港展覽館舉行集團尾牙，包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名同仁共赴盛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。