2025傑出店長／「信義房屋」吳佳螢 打造支持性團隊
信義（9940）房屋汐止樟樹店店長吳佳螢表示，與社區深度互動、緊密扎根，理解社區痛點，是她服務的原則。
作為店長，對內更致力打造支持性的團隊氛圍，讓同仁在生活與工作上，都能彼此陪伴。
吳佳螢表示，她珍惜跟社區的連結，透過與鄰里大量接觸，除協助社區區權會開會、中元普渡等大小事，更扮成聖誕老人送禮物給小朋友、舉辦捐血、公益二手書募集、講座、布置櫥窗等行動，讓居民有需要時，就能想到門市夥伴。
