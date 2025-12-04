2025傑出店長／台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠：人性化客服 超越 AI

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠於昨（3）日表示，在全球經濟快速發展的今天，服務業扮演著穩定社會經濟與提升市民幸福感的關鍵角色。

隨著智慧零售的發展，未來的競爭將不再僅限於行銷與政策，而是如何利用科技強化顧客關係，並透過數據分析與服務創新來提升品牌價值。

蔡德忠強調，這些優秀的店長是零售產業向前行的推手，也是產業的橋樑。隨著數位轉型、永續發展及人才培養的挑戰不斷升級，科技進步和消費者行為的迅速變化，已經迫使企業重新思考服務的定義。店長們憑藉敏銳的觀察力和創新精神，領導團隊提升顧客體驗，並在變局中持續推動品牌價值的增長。

蔡德忠表示，隨著科技在零售業的深入應用，台灣連鎖產業正迎接一場關鍵的轉型挑戰。店長作為企業運營的核心力量，不僅負責專業管理與誠信服務，更承擔著將企業文化與創新轉化為日常顧客體驗的責任。他強調，智慧化零售與數位化發展是當前台灣零售業發展的主要方向，並期許未來連鎖業能夠運用AI、控制AI，最終能超越AI，實現更具人性化的顧客服務。

隨著消費者需求日益多元化，科技的應用無疑已成為零售業在未來競爭中的關鍵。蔡德忠指出，儘管AI技術的應用可助於優化顧客服務流程，但未來的競爭，將不僅僅是對科技的掌握，更關乎如何在智能化時代下，運用誠摯的服務創造顧客的真實價值。

蔡德忠強調，隨著店長們不斷以行動實踐服務價值，台灣的連鎖產業將持續發光發熱，邁向智慧化、數位化和更具人性化的未來。未來的零售業，將是一個充滿溫度與創新的新時代。

