2025傑出店長／連鎖業奧斯卡 39店長出線

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的連鎖業奧斯卡「2025 傑出店長」選拔活動，昨（3）日舉辦頒獎典禮，雖然關稅戰造成全球經濟波動，經營挑戰加劇，連鎖企業仍積極鼓勵優秀店長超越自我，挑戰極限，歷經半年嚴格考驗，共有39位當選傑出店長，包括黑橋牌、遠傳電信、台灣大哥大、康是美、全家等整體表現比以往亮眼。

黑橋牌前年參選失利，今年捲土重來，即奪下高分佳績，當選兩位傑出店長，而信義房屋（9940）、曼都、統一超商、台灣大哥大、遠傳電信、全國電子、康是美、全家便利商店、麥當勞、摩斯漢堡等企業都有兩位以上當選傑出店長。

台灣連鎖暨加盟協會主辦的第28屆「全國商店傑出店長選拔」活動連鎖28年從未間斷，歷經疫情，景氣起伏，依然堅持店長人才培育工作不能停頓。今年大環境變化多，經營考驗備增，但知名連鎖企業領導人更重視培育店長人才，因數位經濟戰的商圈耕耘及門店決策者仍是店長，2025年有162位優良店長參選傑出店長。

歷經激烈競賽，傑店當選率約20%。這項活動獲歷任總統肯定，總統每年接見傑出店長，年度傑出店長已是店長最高榮譽。

AI時代，機器人應用增加，但連鎖業店長的角色愈加重要，店長是線上線下經營的樞紐，也是品牌價值的實踐者與顧客信任的締造者。

各企業都派出強將參選，優異難評，評審團壓力極大，傑出店長選拔總成績公布，各組分數居首的店長分別是：信義房屋吳佳螢、遠傳電信柳柔伊、黑橋牌胡碧芬、康是美劉奕廷、全家便利商店許祖甄、麥當勞郭怡廷。

傑出店長選拔的各項競賽規定，包括：店務心得及創新經營點子等書面評核，與SGS國際驗證獨家合作的門市服務品質評核，還有公益服務、社區清掃以及面試等。今年有13家參選門市店長獲得服務品質評核滿分，相當不容易，顯示領導型品牌的連鎖企業不斷追求優質服務的企圖心旺盛。

傑出店長選拔活動是寓意深遠的「人才價值工程」，台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，以人為本是數位及未來競爭的關鍵，也是經營韌性及品牌價值的核心。從2025傑店選拔觀察，優秀企業的經營秘訣仍在於人才，傑出店長是品牌進化的表徵，服務業決勝除專業科學外，韌性、創新、熱情仍是店長人才共創的長遠價值。

今年頒獎典禮也特別召集各連鎖企業出動品牌IP吉祥物，包含大全熊、小如、Q寶、福利熊、OPEN將、肯德基爺爺、愛喜哆鹿、大獅、FamiPort寶寶、威狗等明星IP吉祥物，串連代表各品牌獨一無二形象的可愛、富有生命力的IP明星吉祥物，彰顯連鎖業發展IP是從有形通路走向無形價值的影響力。