大型企業尾牙 王品搶頭香
企業尾牙熱潮正式點火，王品（2727）集團將於18日在南港展覽館舉行集團尾牙，包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名同仁共赴盛會，同時尾牙紅包也不手軟，將豪發3,000個獎項，總計近千萬摸彩獎金。這也是今年底在南港展覽館第一場大型企業尾牙。
王品今年營運維持成長動能，前三季合併營收173.2億元，稅後淨利9.95億元，EPS 12.01元，可望連三年賺超一股本。集團年底展店腳步不停歇，12月預計再開五家新門市，搶攻節慶餐飲商機；2026年展店策略則將集中在火鍋與燒肉兩大成長品類，同時徵才將瞄準具有實務經驗的餐飲人才，店長年薪上看200萬元。
為讓所有同仁參與尾牙，王品全台超過300家門市將於18日當日公休一天，僅13家在百貨內門店正常營運。
