北美線高單價、高轉機量 兵家必爭

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球旅運需求升溫，北美成航空業新戰場。華航（2610）董事長高星潢指出，疫後三年航空需求強勁反彈，2026年仍呈正向循環，其中北美線兼具高單價、高轉機量特性，已成航空公司的新戰場。

高星潢表示，華航明年將延續穩健擴張策略，透過聯航合作強化北美樞紐優勢，提升轉機效率並擴大市場滲透率；同時以新世代機隊汰舊換新，並導入跨界合作模式推動客貨運協同成長。華航也將與永續夥伴深化供應鏈整合，落實2050年淨零碳排目標，以提升長期競爭力。

華航內部統計顯示，北美航線旅客中已有65%為轉機客，反映東南亞—北美跨洲旅運需求持續攀升。越南、印尼、泰國及菲律賓等市場透過台北轉機的占比增加，使北美線成為最具成長彈性的核心航線。

華航深耕北美逾50年，今年10月開航鳳凰城，成為第七個北美直航客運航點，完善其西岸至中南部的航網布局。

目前華航北美航點包括紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖與溫哥華，加上12月正式啟動的台北—鳳凰城直飛航線，北美線將成為 2026年營運動能的重要支柱。

