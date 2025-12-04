虎航擴大機隊 戰力升級

台灣虎航（6757）昨（3）日董事會正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，作為下一個階段的發展計劃；預計將增租11架、增購四架，共計15架A321neo新機，並另外取得四架購機選擇權。

此次租機案共取得使用權資產約6.78億美元，若以美元匯率31.34計算，約新台幣212.5億元；購機案總金額約5.86億美元，若以美元匯率31.34計算，約新台幣183.7億元，總值近新台幣400億元。

台灣虎航表示，此次機隊增長計畫除了擴大營運規模外，中長期將可維持機隊年輕化，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年。

透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，每架次的座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較A320neo可再減少11.2%。

檢視台灣虎航目前的年平均載客率皆超過85%，部份日本航線甚至平均載客率上看久成，表現亮眼，待引進A321neo機隊後，可售機位數增加，其獲利能力也預期可帶動營運績效。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。

目前台灣虎航仍持續汰舊換新現有機隊，現為8架A320neo及九架A320ceo共計17架。

本次新增的11架A321neo租賃新機預計於2031年前陸續完成交付，後續四架購機則會預計在2035年前全數到位，同時保留4架A321neo購機選擇權，以強化運營彈性。

綜觀目前亞洲地區的低成本航空機隊規模，平均約落在35架，就機隊規模以及營運彈性，競爭相當激烈。待台灣虎航的A321機隊到位後，相信也可提升其在亞洲低成本航空市場中的競爭力。