快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

餐飲業啟動徵才、加薪、展店 王品明年調薪至少3%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
年終尾牙旺季將臨，餐飲業不僅展店動能未歇，更吹起大規模徵才與調薪號角。圖/聯合報系資料照
年終尾牙旺季將臨，餐飲業不僅展店動能未歇，更吹起大規模徵才與調薪號角。圖/聯合報系資料照

年終尾牙旺季將臨，餐飲業不僅展店動能未歇，更吹起大規模徵才與調薪號角。由王品（2727）領軍，饗賓、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、三商餐飲、亞洲藏壽司（2754）、全家餐飲、築間、金色三麥等大型連鎖業者全面啟動「徵才、加薪、展店」三管齊下，餐飲業人力市場再度進入搶人大戰。

餐飲業2026年持續進入擴張循環，多家連鎖餐飲宣布擴大布建版圖，其中，王品集團明年將一口氣招募超過1,200名新血、推進30店以上展店計畫，並啟動至少3％起跳的調薪，規模居業界之冠，率先點燃餐飲業新一輪徵才熱潮。

餐飲業2026年徵才、加薪、展店計畫
餐飲業2026年徵才、加薪、展店計畫

吃到飽龍頭饗賓餐旅也開出不小火力，明年規劃展出20至25家門市、招募900人，旗下多家吃到飽品牌明年將進駐百貨商場，未開幕即引起市場高度關注。饗賓訂下「200萬年薪計畫」，目標至2027年全台門市的店經理和行政主廚年薪達到200萬元，基層同仁則是年薪達到60萬元，基層每月起薪逐年墊高。

中餐龍頭瓦城依然維持穩健節奏，2026年規劃再開十家以上，並招募500名新血；漢來美食亦預計展店十家，全年預計招募385人。

至於剛需餐飲品牌也持續深化布局，三商餐飲明年規劃展店20家以上、徵才1,000人，並自明年1月起針對門市人員啟動3～8%全面調薪；全家餐飲亦計畫新增八至十家門市、招募800人，調薪幅度落在2～5%，鎖定日常餐食成長需求。

以火鍋、燒肉為主力的築間集團規劃明年擴張十至15家、預計招募500人，並宣布自2026年起內外場加薪1,000 元，調幅約2.3%，早晚班最高薪上調至49,000元。

餐飲業 規模 吃到飽

延伸閱讀

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

1.25兆元軍購條例能進立院？ 傅崐萁：軍人加薪是基本底線

日職／巨人砂川理查加薪1600萬 同時宣布與前HKT48成員結婚

賴總統宣布1.25兆國防預算 馬文君批驕其妻妾：先幫軍人加薪

相關新聞

台積赴美效應…台美半導體空中走廊開通 華航開闢直飛鳳凰城航線

台美半導體空中走廊開通，華航先飛。在台積電大舉布局美國後，國內航空公司陸續規劃投入「台美半導體人流、物流空中走廊」，華航...

餐飲業啟動徵才、加薪、展店 王品明年調薪至少3%

年終尾牙旺季將臨，餐飲業不僅展店動能未歇，更吹起大規模徵才與調薪號角。由王品領軍，饗賓、瓦城、漢來美食、三商餐飲、亞洲藏...

企業尾牙第一槍！王品南港包館千桌、全台店公休 明年擴招1,200人

王品集團（2727）將於12月18日、在南港展覽館舉行集團尾牙，王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近...

北美線高單價、高轉機量 兵家必爭

全球旅運需求升溫，北美成航空業新戰場。華航董事長高星潢指出，疫後三年航空需求強勁反彈，2026年仍呈正向循環，其中北美線...

虎航擴大機隊 戰力升級

台灣虎航昨（3）日董事會正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，作為下一個階段的發展計劃；預計將增租11架、增購四架，共計15架...

大型企業尾牙 王品搶頭香

企業尾牙熱潮正式點火，王品集團將於18日在南港展覽館舉行集團尾牙，包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名同仁共赴盛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。