ESG最前線／宏福苑省思 小疏忽變巨災

香港宏福苑大火因濃煙迅速在大樓竄升而造成慘重傷亡。事後討論指出，多項人為疏失可能使火勢加劇，例如走道堆放雜物、防火門未正常關閉以及住戶初期反應遲緩。雖然這起事件發生在住宅大樓，但其風險邏輯與台灣傳統製造業高度相似：多數火災不是偶然，而是小疏忽累積成大災難。

宏福苑被質疑的第一個問題，是通道堆滿紙箱與雜物，使火勢在狹窄空間快速蔓延。這與台灣工廠的日常極為類似。許多工廠為了作業方便，習慣將棧板、破布、廢料暫放在產線邊或樓梯口，甚至讓倉庫通道長期被物料占滿。

這些平日的小便利，一旦遇上火源就會成為燃料與擴散管道。因此工廠若能落實通道淨空、消防設備周邊三公尺無可燃物、產線物料限量存放等制度，就能大幅降低火勢擴散風險。

第二個值得借鏡的問題，是防火門是否正常關閉。防火門的設計是爭取逃生時間，一旦被固定或卡住，濃煙就會迅速在室內竄流。

台灣傳統製造業中，為了搬運便利而以木塊或工具塞住防火門的情況很常見，有些甚至因設備太重而破壞隔間。

如果能維護防火門的自動關閉功能、禁止用物品固定、必要時重新規劃物流動線，便能避免「隔間失效」造成的全面性火災。

第三個問題則是災害發生時，相關人員初期的反應速度。宏福苑居民聽到警報卻誤以為是誤報，或不熟悉逃生方式，導致錯失最佳時機。

在台灣工廠內，夜班人員不熟滅火器、新進員工不了解逃生路線、警報響起無人確認等情況同樣常見。如果工廠能讓新進人員入場即接受消防基礎訓練、定期舉行實戰演練、要求班組長熟悉滅火設備並加強逃生標示，就能顯著提升初期應變力。

宏福苑大火提醒我們，災難的擴大有時候不是設備問題，而是管理文化的問題。可燃物堆積、隔間失效、反應遲緩這些日常小瑕疵，才是火災擴大的真正原因。

台灣傳統製造業若能在平日把通道清理、防火門確實保持關閉、化學品與易燃物確實管理、員工具備基本滅火與逃生能力，就能將火災風險大幅降低。

真正避免火災的不是運氣，而是每天那些看似麻煩、卻能保護整個工廠的小動作。

（作者是威煦軟體開發公司總經理）