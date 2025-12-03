快訊

量子覺知手札／快速與準確

經濟日報／ 瑞瑟

「快」是多數動物的生存法則，也是許多企業或組織領導人常強調的成功要素。只是它並不是生存的唯一關鍵，否則慢吞吞的動物及人類早就滅絕了。

由於人類大腦演化上的限制，我們天生就無法快速地思考並做出正確的反應，因此，在未來量子覺知時代中AI及高科技工具的蓬勃發展，就能協助我們快速而有效地分析外在無限多的元素以減少錯誤。但是，它們也會創造出人類成為多餘的新雙面刃。如何覺察並妥善安排就成了嶄新的課題。

（作者是資深企業顧問）

動物 AI

