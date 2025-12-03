智慧經營／玉山金總經理操盤併購 壯大版圖

玉山金（2884）在今年一連完成兩項重要併購案，一舉補足投信及壽險事業，其中，玉山金總經理陳茂欽擔任主要操盤者，他表示，進入金控2.0時代，天佑玉山，有保德信投信和三商壽的機會，他形容為佳偶天成，而未來如果有好的併購機會，著眼銀行在海外、證券在國內，仍有很大成長空間。

肩負重任 找尋擴張空間

陳茂欽是玉山第一期創行元老，與董事長黃男州為首代經理人接班梯隊，肩負玉山第四個十年壯大版圖重任。陳茂欽原兼任策略長，過去參與訂定玉山第三個十年以及目前第四個十年發展策略大計，並在近期併購保德信投信、三商壽當中扮演專案總負責人。

併購三商壽正式定案後，陳茂欽卸任策略長一職，可說是完成階段性任務，目前仍身兼玉山投信董事長及金控經濟學家，他對總經也有獨到見解與研究。

玉山2012年進入第三個十年，擘劃「深耕台灣、布局亞洲」策略，現在玉山銀行已經在11個國家地區有35個營運據點。2023年訂下第四個十年計畫，以「壯大金控版圖」為重要核心之一。

陳茂欽謙虛地說，壯大金控版圖、壯大子公司版圖是董事長黃男州拍板決定的。他強調，目前進入金控2.0時代，隨台灣金融市場成熟，要自我有機成長，「銀行可以，證券也可以」，但在玉山沒有任何基礎的投信和壽險，就會選擇下策略決定之後，再看時機點。

陳茂欽認為保德信與三商壽的機會，對玉山金來說是佳偶天成、天造地設，得以順利發展。未來，如果有好的機會，銀行與證券都持續有併購的空間。

快速融合 擴充資產規模

在尋找標的時，陳茂欽也訂下以「Affordable, Reasonable, Manageable」的ARM三大原則審慎進行，確保交易規模是玉山可負擔的、交易條件是合理的、未來經營發展是可管理的。

玉山金併購保德信投信歷時僅四個月，可謂創下金融業併購史速度最快的一案，如今總資產達1.6兆元、國內第七大壽險公司的三商壽相較於保德信投信案子更複雜十倍，而從三商壽透過財顧發出出售邀約的7月起算，到11月5日雙方董事會通過換股架構合意併購，也歷時約四個月。

在此期間，陳茂欽帶領玉山內部組成超過50人的專案小組，並與外部專業財務、精算、法律等領域專家顧問共同合作，進行詳細的盡職調查，外部的頂尖顧問公司在此案中也稱讚玉山團隊的認真程度；事實上，從10月23日發出具法律約束力的出價文件後，到11月5日董事會通過只歷時13天而已。

此外，陳茂欽目前親自擔任玉山投信董座。面對首家非玉山自主成立的子公司，首要任務是讓公司融入玉山文化，在前期已把握關鍵100天，透過母親節音樂會、希望工程師訓練班以及創辦人黃永仁演講讓投信更快速融合。陳茂欽喊出，未來三年的目標是管理資產規模由1,700億元成長至3,000億元，成為前十大投信、金控旗下第六大投信。