瑪格麗特談品牌與領導／國際化是能力 不是地點

「老師，我接下來四個月都會在台灣，可以找您嗎？」一個學生剛從美國回來，身為科技新創CEO，他一整年飛行的里程數大概可以繞地球三圈。

「為什麼這次可以待這麼久？」我記得他重心都在歐美。「因為同事很不高興，我人都在國外，」他悶悶地回答。「他們不能理解為什麼不把台灣做大做好，再往國外發展呢？」我愣了一下。

「你公司未來的事業藍圖是走全世界的啊，當時你跟我說，希望「在全世界建立一個以台灣發展出來的區塊鏈應用」。Aimhigh很棒，台積電也是如此，一開始就是以國際化為目標。」

「但我們同事認為，為什麼不先在台灣做出成績，把台灣做好做滿，再走到國外呢？而且台灣市場還有很大的成長空間，在作業過程中，我們也需要你的支持。」他皺著眉頭說。

我慢慢地喝了一口茶，靜靜地聽著，看著活力十足，卻帶著煩惱的年輕人。

「老師，你覺得我要如何去說服我們同仁，讓他們也以世界為目標呢？」他急切地看著我。

台灣很多企業想要國際化，但常常把「國際化」當成一個地點，而不是一種能力，這涵蓋著認知、組織與制度的配合。

我看著他說：問題核心可能不是「去哪裡」，而是「大家真正的感受是什麼」。你可能要先去了解，員工講這句話背後的核心想法是什麼？很可能是因為：願景斷鏈、制度瓶頸或是價值感不足。

表面上看似同一個抱怨，但本質可能是三種完全不同的原因。清楚問題根源，事情就簡單多了。

他想了很久，再問我：「老師，好像這三個都有一點，那我要怎麼去面對呢？」

「你說國際化，是以CEO的角度說。但同仁聽到的解讀可能是「更累，更複雜，更遠，跟我沒關係」，這不是反對國際化，而是沒有感受到「他在這其中的位置」。

願景如果只是CEO的語言，只會變成牆上的標語。因此，企業的願景，必須被拆解成跟每個人有關的「意義」。

你說台灣的同事需要你在，這似乎呈現最深層的問題：CEO是組織成長的「最大瓶頸」。意思是流程靠你、協調靠你，決策更是非你不可。這跟員工的格局沒有關係，是因為「沒有你，他們真的做不到」。

制度若不能讓團隊能「獨立自走」，CEO就會一直被拉回來，而且會不斷地來回擺盪。

你想做世界級的事，這是你的夢想，但同仁想的是：「我們在台灣能不能活得好？」但如果你能讓他們知道：國際化是為了讓大家都更好，超越我們原先的想像。那麼他們在相信的同時，也會知道「出海」是「我們一起要走的路」。

品牌一定是由內而外。沒有同仁的相信與支持，投入在外面的世界一定會不斷地被拉回來。當願景能被感受、流程能獨立自走、價值能共享，台灣跟國際就不會是二選一，而會變成同一件事的兩個節奏。

國際化不是領導者的單飛，而是全體一起登機。因為那一刻，我們不再是為了台灣而做世界，而是以世界級的姿態，成就更偉大的台灣。

