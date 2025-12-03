OPEN將、福利熊首度同台吸睛！TCFA 表揚年度優良店長

台灣連鎖暨加盟協會「2025全國商店優良店長表揚暨第28屆傑出店長選拔」3日公開表揚年度優良店長，面對關稅戰造成的全球經濟局勢波動，連鎖業各項挑戰加劇，持續面臨營運成本上升及缺工壓力，消費趨向保守，第一線經營品質及營運韌性攸關企業成長，數據驅動外，服務溫度是競爭關鍵。

協會秘書長洪雅齡指出，今年頒獎典禮特別召集各連鎖企業出動品牌IP吉祥物，串連代表各品牌獨一無二形象的可愛、富有生命力的IP明星吉祥物，彰顯連鎖業發展IP是從有形通路走向無形價值的影響力。大全熊、小如、Q寶、福利熊、OPEN將、肯德基爺爺、愛喜哆鹿、大獅、FamiPort寶寶、威狗等明星IP吉祥物同台為店長們喝采，共同展現連鎖品牌創意與活力！企業IP能與消費者建立情感連結，能多方面提升品牌影響力、企業忠誠度以及市場競爭力，不僅是可愛的角色，更是具有深遠影響力的品牌資產。

台灣連鎖暨加盟協會表示，優良店長表揚活動連續舉辦31年，今年共有47家連鎖企業、266位優良店長接受表揚。這些第一線優良店長平均年齡39歲，在公司平均年資13年，擔任店長平均年資8年，具高度品牌忠誠度及穩定紮實的門店管理經驗。其中，女性店長比例達62%，顯示連鎖業女力旺盛，女性人才高度參與門店管理，專業實力是根本，細膩品質是優勢。

生成式AI觸動很多新的想法，智慧及永續雙軸轉型已是多數知名連鎖業努力的目標，第一線許多店長持續推動營運流程改善、創新服務與社區經營，數據工具運用，不斷提升門市效率與服務品質。協會統計，近半年來，266位優良店長每月平均創下超過10億元營業額，顯示面對各項壓力，優秀店長的調適力及即戰力仍強，連鎖企業強盛倚靠的是這些根基穩固。

為鼓勵店長精進自我，協會連續28年舉辦傑出店長選拔。今年共有162位店長參與選拔，必須歷經半年的多元評核，包括店務管理、創新經營、神秘客訪查、公益社福、社區清掃與面試競賽等項目。歷屆總統及各界都肯定傑出店長獎是「連鎖業的奧斯卡獎」，多數知名連鎖企業都高度重視這個店長人才最高榮耀。

協會理事長蔡德忠表示，2025年零售與連鎖產業正邁向智慧化與永續化並行的新階段。科技應用逐漸普及，但面對面的門市服務仍是影響顧客體驗的核心。優秀店長透過專業管理、流程優化與團隊帶領，為企業在快速變動的市場中提供穩定支持，也是品牌維持競爭力的重要力量。