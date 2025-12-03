接軌國際永續趨勢 消防署肯定企業SDGs揭露與減災卓越成果

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
協助推動著有績效消防機關代表。消防署／提供
協助推動著有績效消防機關代表。消防署／提供

為激勵企業在經營策略中納入防災措施，消防署3日下午舉辦「114年職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動」，內政部政務次長董建宏及消防署署長蕭煥章共同出席活動，並邀請金管會及勞動部共襄盛舉。

消防署表示，這次活動除了頒獎予43家職場消防安全SDGs揭露優良企業，並表揚優良防火管理人10名、永續經營級防火標章企業1名、協助推動著有績效消防機關9名，以鼓勵獲獎企業、人員積極投入自主防災工作，提升社會韌性，打造更強而有力的社會環境。

董建宏指出，從高雄城中城大火到香港宏福苑大火等重大災難事件中可以發現，許多災害往往是由小細節所造成，企業若能落實平時的預防工作，即可有效避免不幸發生。企業主動從自身安全管理做起，不僅是保障員工生命與財產的關鍵，更是對第一線救災同仁提供了最實質的支持與防護。

董建宏強調，劉世芳部長非常重視防災士培訓，其目的即在於強化企業責任與全民防災意識，以提高社會安全韌性。鑑於政府力量有限，而真正的資源在民間，呼籲產業界、學界及政府應共同合作，透過公私協力推動各項防災措施，有效降低風險。期許有更多民間企業與政府攜手合作，共同建立起堅實的消防安全防線，為國家與人民創造一個更安全、更好的工作與生活環境。

消防署表示，這次表揚活動除了肯定在消防安全管理的揭露以及永續減災作為方面表現優異的企業外，同時也頒獎表揚既有的優良防火管理人，以推動產業將防火意識融入企業文化，強化企業自主防火與應變能力，表彰落實防火管理制度的優秀人員。消防署希望透過公開展示這些企業卓越的成果，進而提升民眾對消防安全揭露的重視與認同，擴大政策效益與社會影響力。

標竿獎企業代表。消防署／提供
優良獎企業代表。消防署／提供
