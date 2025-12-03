勝旺建設台中首發！13期水岸捷運宅「勝旺悅」受矚目

隨著全台房市回歸剛性需求，具備品牌實力與優越地段的建案成為市場焦點。在新北市深耕20年、累計超過4,500餘戶家庭口碑的勝旺建設，今年正式宣布進軍中台灣市場，首戰選定台中市近年話題最熱、發展潛力高的南屯13期重劃區，推出品牌首發代表作「勝旺悅」。

此案不僅擁有「水岸第一排」與「捷運500米」的雙重稀缺優勢，更宣告勝旺機構深耕台中的決心，預計未來將於13期陸續推出四案，總銷規模上看80億元，為台中房市注入一股強勁的「北台灣職人」新氣象。

「勝旺悅」主力產品鎖定25至38坪的2至3房格局，總銷20億元，切中目前市場主流的首購與換屋需求，此案預計明年1月中正式進場，最近開放預約看圖，反應熱絡。

勝旺建設長期以精準的「選地哲學」著稱，並將「良好採光、實用格局、輕負擔坪數」視為品牌核心價值，在新北市重劃區屢創佳績。此次南下台中，主要看準中部城市發展成熟度與人口結構轉變，特別鎖定南屯13期重劃區。

勝旺建設表示，13期重劃區擁有低建蔽率、低容積的開發特性，與品牌長期堅持的適居價值不謀而合。在後疫情時代，購屋族群更重視居住的舒適感與安全感，13期強制退縮、高綠覆率的規劃，讓建築之間保有寬闊的呼吸空間，不僅避免了舊市區高密度建築帶來的壓迫感，更確保每一戶的採光與通風效益。

現場專案經理廖泰濠表示，「勝旺悅」座落於13期交易最熱絡的昌明段，該地段被視為南屯「新富聚落」的核心。本案最大的亮點，在於緊鄰13期最具代表性的水岸景觀-土庫溪第一排；在都市叢林中，水岸住宅往往象徵著保值與身分地位，更意味著擁有「永久棟距」的開闊視野。

居住於此，住戶能享有穩定的室內採光與順暢通風，完全免除對向建築的視線干擾與光害。土庫溪兩側規劃完善的親水步道與自行車道，綠樹成蔭、四季景色更迭，真正實現了「家住公園旁、門前有小河」的愜意生活。

而水岸流動的意象，在風水學上更象徵著財氣與安定，成為自住客與置產族群眼中的夢幻逸品。

除了景觀優勢，「勝旺悅」在交通機能上同樣亮眼。基地距離捷運綠線「大慶站」約500公尺，步行即可抵達。大慶站作為捷運與台鐵的「雙鐵共構」樞紐，擁有極高的通勤便利性與資產增值潛力。

此外，基地離文心南路主幹道僅150公尺，既能享有南來北往的交通優勢，又能巧妙避開主要幹道的車流噪音，達到「離塵不離城」的靜謐居住品質。

生活機能方面，廖泰濠說，該區坐擁台中市區少見的成熟商圈優勢，北側緊鄰文心秀泰、好市多美式生活圈，南側串聯中山醫大商圈。近年來，包括BMW、Porsche、Maserati等國際頂級車商，以及寶雅、壽司郎、築間等知名連鎖品牌紛紛插旗文心南路軸線，顯示出企業界對該區未來消費潛力與人口紅利的高度信心。

在產品規劃上，「勝旺悅」基地面積850坪，但實際建築占地僅約268坪，保留了近580坪的空間，作為開放式中庭與綠化庭園，建蔽率極低，讓整座社區彷彿被大自然環抱。全案規劃地上11層、地下2層，總戶數僅68戶住家與 4戶店面，戶數單純、均質，保障了住戶的出入隱私與居住品質。

廖泰濠說，勝旺建設期許透過此案，為台中的新富世代打造一座能與城市同步成長、與自然永續共生的理想居所，重新定義南屯水岸生活的優雅高度。