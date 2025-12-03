一銀：明年1月之後 新青安房貸不用等排撥

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
一銀指出，明年1月之後新青安房貸完全不用等。圖／一銀提供
對於目前房貸排撥狀況，第一銀行今天在第一金法說會上指出，金管會把新青安排除在銀行法第72條之2範圍之後，已對房貸排隊潮有改善，其中從11月至12月，新青安的排撥等待期已在1個月以內，有些兩周就排撥，甚至明年1月之後可完全不用等。

不過，一銀也指出，這僅限新青安，倘若是其他非新青安的房貸，例如一般的首購型房貸（指家中已有房屋的），等待期間仍會較長。至於房市展望，一銀副總蔡淑慧認為，除了價緩跌之外，有觀察到建商會透過送裝潢等方式來讓價格穩定不要跌太多；由於價格目前仍在高檔，並未降太多，估計央行本月理監事會議鬆綁房市管制措施的空間有限。

至於明年房貸業務，一銀目前估計約有5%至6%成長率，和今年差不多；相較於以前房貸攤還速度，蔡淑慧指出，現在攤還速度較慢，一方面是寬限期拉長，另一方面因為房貸資源有限，使各銀行受理轉貸較先前嚴格，民眾轉貸不易的同時，要轉貸的話鑑價金額也不易拉高，舊貸償還降速，因此也造成銀行能有空間承接新房貸的空間也有限，明年房貸成長率也不易拉高。

而對於公股投信「四合一」，第一金投信被外界點名為存續投信，第一金控發言人李淑玲也回應，只要有擴大規模的機會，相信大部分公司都會接受研議可行性，目前正在研究階段中。

房貸 第一金控 第一銀行 法說會

