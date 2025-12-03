台中水湳轉運中心明年上半年竣工 市府啟動ROT招商

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市府3日辦理水湳轉運中心招商說明會，吸引多家跨界產業參與。中市府／提供
台中市政府3日在集思台中文心會議中心舉辦「水湳轉運中心興建營運移轉(ROT)」招商說明會，受惠於台中國際會展中心、綠美圖等重大建設陸續啟用，會場吸引近30位跨界產業熱烈參與，涵蓋百貨、壽險、食品餐飲、建設開發及停車場等業別。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心整合國道客運、市區公車等多元運具，坐擁交通樞紐優勢，未來能有效串聯轉運人潮與商業活動，中心內的1樓與4樓可規劃超商、餐廳等附屬商業空間，商機可期，歡迎企業把握投資良機。

葉昭甫指出，市長盧秀燕上任後，全力推動豐原、大台中、水湳、烏日四大轉運中心建設，其中水湳轉運中心自111年9月15日開工，截至11月底工程進度已達95%，邁向最後完工階段，預計明年上半年正式竣工。

隨著水湳經貿園區重大建設陸續成形，包括台中國際會展中心、綠美圖與台中流行影音中心，超巨蛋也確定落腳於此，將帶動大型演唱會、國際賽事與觀光人潮，交通需求與商業發展皆具高度潛力。

市府說明，此次招商標的位於水湳經貿園區北側，緊鄰國道1號與台74線，具備匯聚大量人潮與車潮的條件，被譽為交通轉運的「黃金級地標」，近來多家北部企業表達強烈興趣。

葉昭甫日前特別率隊北上舉辦座談會獲熱烈迴響，台中場說明會吸引中部、南部與北部企業齊聚，可見市場對此案的高度看好。

葉昭甫進一步說明，基地位於西屯區經貿段1地號，占地3.35公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，提供建蔽率80%、容積率500%，採ROT模式辦理，契約許可期間為20年，權利金一年400萬元，規劃內容包含B2、B3為汽車停車場，B1為機車及自行車停車場，且預留未來與機場捷運銜接的介面。

1樓規劃為候車大廳與市區公車空間，2樓與3樓為國道客運月台，4樓規劃為辦公空間及行控中心；1樓與4樓提供多元商業服務開發空間，包括超商、餐廳與其他附屬商業，商機豐富，極具投資價值。

交通局指出，今日說明會除向潛在投資廠商詳述辦理方式，也展現市府積極招商引資的決心，國內多家大型企業均踴躍參加，會後更有多家業者主動表達投資意願，期盼藉由本案吸引更多民間資源投入，提供市民更優質、多元的交通服務，同時帶動區域經濟發展，為台中注入新的成長動能，共創地方繁榮。

水湳轉運中心公告招商自即日起至115年1月2日止，申請人應於115年1月2日下午5時前將申請文件送「台中市政府交通局(運輸設施科)」，申請文件及相關參考資料詳財政部促進民間參與公共建設資訊網(https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx)。

水湳轉運中心截至11月底工程進度已達95%，預計明年上半年竣工。記者宋健生／攝影
國道客運 機場捷運 公車

早上送兩個女兒去上學，才剛開出我們家門前的小巷沒多久，就被後面一台休旅車一路猛按喇叭，顯然他是覺得我開太慢，擋了他的路。但他應該沒注意到我們這裡是學區，早上小朋友多，馬路上也很多家長騎機車送小朋友上學，我是會刻意放慢速度的。 到了十字路口我向右轉到學校，後面的休旅車狂按喇叭後向左加速呼嘯而去，我可以感覺到他充滿了怒氣，覺得我耽誤了他寶貴的時間....... 其實這場景在台中早已見怪不怪，我總覺得台中人開車特別沒耐性，這應該也是為何台中市常年高居全台交通事故率與死傷人數前幾名的原因之一。 每次遇到後面的車嫌我開得慢按我喇叭，只要路況可以，我基本上都會讓開，因為年紀大了也沒啥好計較的，家人和自己安危最重要（在台中遇到凶神惡煞或8+9機率不小.....）。 而讓開車道給這些急躁的駕駛後，我通常會故意說一句話給後座的女兒聽「不用急，等下你就會遇到我了！」這其實不是玩笑話，通常我都會在下一個紅綠燈遇到這位急著超越其他車的駕駛，在市區開快車其實是沒什麼經濟效益的事，而且這還是個已經被反覆研究過的事實。

