優良店長表揚暨傑出店長頒獎 女性店長占比達62%

「2025 全國商店優良店長表揚暨第28屆傑出店長選拔」昨天公開表揚年度優良店長並公布年度傑出店長當選者，傑出店長選拔，今年共有162 位店長參與選拔，歷經半年的多元評核，包括店務管理、創新經營、神秘客訪查、公益社福、社區清掃與面試競賽等項目，是「連鎖業的奧斯卡獎」。

台灣連鎖暨加盟協會表示，優良店長表揚活動連續舉辦31年，今年共有47家連鎖企業、266位優良店長接受表揚，這些第一線優良店長平均年齡39 歲在公司平均年資13年，擔任店長平均年資8年，具高度品牌忠誠度及穩定紮實的門店管理經驗，其中，女性店長比例達62%，顯示連鎖業女力旺盛，女性人才高度參與門店管理，專業實力是根本,細膩品質是優勢。

台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠表示，2025年零售與連鎖產業正邁向智慧化與永續化並行的新階段，科技應用逐漸普及，但面對面的門市服務仍是影響顧客體驗的核心，優秀店長透過專業管理、流程優化與團隊帶領，為企業在快速變動的市場中提供穩定支持，也是品牌維持競爭力的重要力量「同行不是冤家、異業可以為師」的宗旨，更是產業交流的重要精神。

