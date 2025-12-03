momo購物網推訂閱制輕量版moPro 月繳88元、年繳888元 回饋較低
電商雙12開打，富邦媒（8454）旗下momo購物網也低調推出輕量版會員制「moPro」，主打月繳88元、年繳888元，享有基本回饋2%，每月回饋上限200元；百大品牌限時加碼4%至年底；專屬會員的折扣券與免運券；以及跨界禮遇。
momo去年推出高階版的會員制「moPlus」，今年中曾公布moPlus會員數逾五萬，月均消費金額約為2.5萬元，較一般會員高出12倍，且月均消費頻率高出2.4倍。今年也要推出較低月費的訂閱方案，最近已開始對用戶促銷。momo表示，下周將有正式的說明。
