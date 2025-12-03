大型餐飲集團2026年徵才、展店全面開打！這幾家都喊明年加薪

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
餐飲業職場示意圖。圖／AI生成
跨入年終旺季，餐飲業不僅展店動能未歇，2026年更提前吹起大規模徵才與調薪號角。隨著內需市場維持穩健，餐飲集團明年紛紛啟動「徵才、加薪、展店」三管齊下，由王品（2727）領軍，饗賓、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、三商餐飲（7705）、亞洲藏壽司（2754）、全家餐飲（7708）、築間（7723）、金色三麥（7757）等大型連鎖業者全面啟動新一年的人才與展店布局，餐飲業人力市場再度進入搶人大戰。

餐飲業2026年持續進入擴張循環，多家連鎖餐飲宣布擴大布建版圖，其中，王品集團明年將一口氣招募超過1,200名新血、推進30店以上展店計畫，並啟動至少3％起跳的調薪，規模居業界之冠，率先點燃餐飲業新一輪徵才熱潮。

吃到飽龍頭饗賓餐旅也開出不小火力，明年規劃展出20至25家門市、招募900人，旗下多家吃到飽品牌明年將進駐百貨商場，未開幕即引起市場高度關注。饗賓今年訂下「200萬年薪計畫」，2027年全台門市的店經理和行政主廚年薪達到200萬元，基層同仁則是年薪達到60萬元，基層每月起薪逐年墊高，自2019年的2.8萬已調升至今年的3.6萬，累計成長近三成。公司強調，明年調薪方案已在進行評估中。

中餐龍頭瓦城依然維持穩健節奏，2026年規劃再開10家以上，並招募500名新血；漢來美食亦預計展店10家，涵蓋三家島語自助餐廳、兩家漢來上海湯包、兩家名人坊等，全年預計招募385人。

至於剛需餐飲品牌也持續深化布局，三商餐飲明年規劃展店20家以上、徵才1,000人，並自明年1月起針對門市人員啟動3～8%全面調薪；全家餐飲亦計畫新增8～10家門市、招募800人，調薪幅度落在2～5%，鎖定日常餐食的穩定成長需求。

以火鍋、燒肉為主力的築間集團規劃明年擴張10～15家、預計招募500人，並宣布自2026年起內外場加薪1,000元，調幅約2.3%，早晚班最高月薪上調至43,000、49,000元。亞洲藏壽司維持每年5~10店的穩建擴張，預計徵才350～400人，並於明年1月調高PT時薪。

今年剛掛牌的餐飲新兵金色三麥明年預計啟動5家以上百坪型大店，並展開新品牌、擴張新型態門市，整體將增逾百名人力。薪資方面維持每年5月定期調薪，明年預估平均調幅約5%。

