黑松首度跨足實體通路經營「黑松酒覓」酒類專賣店開幕

黑松（1234）首度跨足實體通路事業，第一間酒類專賣店「黑松酒覓」於3日正式開幕，開創成長新動能。「黑松酒覓」打破傳統通路框架，以「酒類販售門市」結合「輕酒吧」的經營模式，打造從選酒、品酩到購買的一站式消費體驗，未來將往連鎖化目標邁進。

黑松表示，多年累積的酒類代理實力與市場洞察，也成為門市經營的核心基礎。黑松酒覓提供逾千種酒款、獨家特調及珍藏酒款，並導入會員制度強化會員生態系，差異化服務提供消費者更多元的選擇。同時也落實「超越代理」的營運方針，為代理品牌創造競爭優勢，深化黑松在酒類市場的布局。

黑松自1987年政府首度對外開放洋酒市場即開始代理酒類品牌，截至目前，酒類營收已占整體公司超過四成。為了更加即時掌握市場脈動、精準呼應消費者需求，黑松公司於邁入101周年、酒類代理事業逾30年之際，首度跨足實體通路經營，開展全新事業「黑松酒覓」酒類專賣店，期盼建構完整銷售體系，並成為黑松轉動下一個世紀堅定成長動能。

黑松總經理張智鈞表示，黑松以「超越代理」的營運方針，持續拓展酒類市場，明年黑松將邁入101周年，黑松第一家實體通路象徵在酒類領域從代理走向更完整的服務布局。

有別於傳統酒類專賣店主要僅提供商品銷售，「黑松酒覓」突破經營框架，於門市內規劃「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」、「恆溫酒窖」五大空間，將酒類專賣店進化為複合式多功能場所，一次滿足消費者從選酒到品飲的多元需求。

