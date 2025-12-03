快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

台灣95%稀土來自大陸 澳紐商會籲台澳深化礦產合作

中央社／ 台北3日電

台灣逾95%稀土元素進口來自中國，澳紐商會今天發表年度白皮書指出，台灣高科技產業仰賴關鍵礦產供應鏈，任何地緣政治緊張、出口限制恐危及原料供應，進而衝擊國家經濟安全，建議台灣與澳洲深化關鍵礦產供應鏈合作。

　

澳紐商會今天發布的白皮書聚焦能源、醫療保健產業合作，針對地熱、關鍵礦產供應鏈、外資漁電共生專案、聽力醫療輔助等議題提出建議，由國發會主委葉俊顯代表政府接下白皮書。

值得注意的是，白皮書首度提出對關鍵礦產供應鏈的關切。葉俊顯表示，在全球經貿不確定情況下，關鍵礦物成為全球關注的議題，台灣將持續與澳洲加強合作，提升相關供應鏈的韌性。

根據白皮書內容，台灣超過95%的稀土元素進口來自中國，台灣高科技仰賴關鍵礦產供應鏈，但台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，且上游加工能力極為有限，每年進口約3000噸稀土用於製造，卻僅有1、2家本土企業參與相關材料的精煉、加工。

白皮書指出，即使台灣從日本等國取得精煉材料，其供應鏈往往仍追溯至中國礦場或加工商，如此仰賴單一國家已構成結構性風險，任何地緣政治緊張或出口限制，都可能危及台灣工業所需的穩定原料供應，進而衝擊國家經濟安全、產業競爭力。

白皮書提到，澳洲為僅次於中國的第2大稀土礦產國，擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，是電池金屬與釹等稀土元素的主要來源。澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至中國進行加工，台灣可透過直接與澳洲合作，將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴中國價值鏈。

因此，澳紐商會白皮書建議台灣成立關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係，並善用日澳礦產合作夥伴關係，同時也要加強投資本地的精煉、加工、回收能力，建立關鍵礦產戰略儲備。

中國 澳洲 地緣政治 電池

延伸閱讀

中企繞開管制 推降規版稀土磁鐵 北京簽首批出口許可

YouTube遵法卻喊不安全 澳洲青少年社媒禁令引爭議

陸企降規版稀土 繞道出口

病毒採礦vs.蕨類煉金…美中搶稀土大打科技戰 2瓶頸成勝負關鍵

相關新聞

市區飆車真能省時間？研究曝「時速快20公里、僅少1分鐘」...風險還大增

早上送兩個女兒去上學，才剛開出我們家門前的小巷沒多久，就被後面一台休旅車一路猛按喇叭，顯然他是覺得我開太慢，擋了他的路。但他應該沒注意到我們這裡是學區，早上小朋友多，馬路上也很多家長騎機車送小朋友上學，我是會刻意放慢速度的。 到了十字路口我向右轉到學校，後面的休旅車狂按喇叭後向左加速呼嘯而去，我可以感覺到他充滿了怒氣，覺得我耽誤了他寶貴的時間....... 其實這場景在台中早已見怪不怪，我總覺得台中人開車特別沒耐性，這應該也是為何台中市常年高居全台交通事故率與死傷人數前幾名的原因之一。 每次遇到後面的車嫌我開得慢按我喇叭，只要路況可以，我基本上都會讓開，因為年紀大了也沒啥好計較的，家人和自己安危最重要（在台中遇到凶神惡煞或8+9機率不小.....）。 而讓開車道給這些急躁的駕駛後，我通常會故意說一句話給後座的女兒聽「不用急，等下你就會遇到我了！」這其實不是玩笑話，通常我都會在下一個紅綠燈遇到這位急著超越其他車的駕駛，在市區開快車其實是沒什麼經濟效益的事，而且這還是個已經被反覆研究過的事實。

台灣虎航董事會斥資約台幣400億元 通過新一代機隊計畫

台灣虎航（6757）自2014年開航至今，以低成本航空的營運模式穩步發展且持續布局區域航線，為擘劃未來航線並提升航線營運...

企業尾牙第一槍！王品南港包館千桌、全台店公休 明年擴招1,200人

王品集團（2727）將於12月18日、在南港展覽館舉行集團尾牙，王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近...

momo購物網推訂閱制輕量版moPro 月繳88元、年繳888元 回饋較低

電商雙12開打，富邦媒（8454）旗下momo購物網也低調推出輕量版會員制「moPro」，主打月繳88元、年繳888元，...

大型餐飲集團2026年徵才、展店全面開打！這幾家都喊明年加薪

跨入年終旺季，餐飲業不僅展店動能未歇，2026年更提前吹起大規模徵才與調薪號角。隨著內需市場維持穩健，餐飲集團明年紛紛啟...

MedTex論壇匯聚登場 國內外頂級生醫創投、新創齊聚

由生策會、生策中心與永明生技投資共同舉辦的MEDTEX亞洲醫療科技創新論壇3日正式登場，吸引來自歐美及以色列的六大國際級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。