MedTex論壇匯聚登場 國內外頂級生醫創投、新創齊聚

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
亞洲醫療科技創新論壇邀請六大國際創投演講。左四起為總統府資政沈榮津、生策會會長翁啟惠、生策會副會長楊泮池。生策會／提供
亞洲醫療科技創新論壇邀請六大國際創投演講。左四起為總統府資政沈榮津、生策會會長翁啟惠、生策會副會長楊泮池。生策會／提供

生策會、生策中心與永明生技投資共同舉辦的MEDTEX亞洲醫療科技創新論壇3日正式登場，吸引來自歐美及以色列的六大國際級創投機構，包括Novo Holdings、Insight Partners、Illumina Ventures、aMoon Fund、Playground Global、Ascenta Capital攜旗下十項投資項目與台灣交流。

生策會會長翁啟惠致詞表示，台灣不僅是全球半導體供應鏈的核心，同時擁有優秀的醫療專業、工程人才與深厚的科學研究基礎；但若要讓本土創新走得更遠、做得更大，仍仰賴國際人才、技術與長期資本共同投入。他強調，MEDTEX不只是一場論壇，而是一個把世界成熟技術與重要資金引入台灣的平台，讓台灣生醫創新被世界看見，真正走進國際研發鏈。他呼籲台灣持續與全球人才、技術及資本合作，把更好的醫療技術與發明帶給全世界。

生策會表示，在AI新藥開發領域，包括以體內藥物設計與蛋白工程著稱的Manifold Bio、瞄準抗感染新靶點的Arrepath，以及結合合成生物學與高通量化學結構篩選的Myria Biosciences。在突破性療法方面，來自美國的caVos Biotech以運算方法解析具天抗癌基因與生物機制；Strand Therapeutics則專注於癌症與重症疾病的mRNA與合成生物學治療策略，展現精準醫療的強大潛力。

此外，多家新創也展示前瞻藥物平台技術，包含掌握分子膠（Molecular Glue）開發核心技術的Coltac Therapeutics、聚焦自體免疫與腫瘤免疫治療的Infinimmune，以及擁有可口服、具細胞穿透能力的環狀胜肽藥物平台Insamo等，共同呈現研發的多元路徑。

除了國際技術，永明生技投資董事楊泮池也分享永明投資佈局，包括可大幅壓縮前期新藥開發時程的美國AI新藥平台Iambic，台灣方面則有以光標靶儀進行蛋白捕捉並協助標靶鑑定的新析生技（Syncell），主攻全合成皂苷疫苗佐劑、可應用於抗感染與腫瘤疫苗的優億生技（ImmunAdd），以及以臍帶血細胞治療站上國際舞台的永笙生技（StemCyte），讓國際看見台灣卓越的創新實力。

其中，在全球細胞治療市場加速擴張下，永笙憑藉其取得美國FDA細胞治療藥證，逾2300移植案例數比同業更高，並擁有3.6萬公庫血資源，競爭力領先全球，受到在場國內外資金關注。

此外，隨著細胞治療產品逐步進入臨床開發與商業化階段，CDMO的製造能力、跨境合規性與標準化流程，成為全球再生醫療產業的重要競爭基礎。

永笙旗下臍帶血藥物REGENECYTE，已取得美國FDA生物製劑新藥查驗登記（BLA）核准，成為台灣目前唯一取得美國FDA藥證的異體細胞治療產品，可應用於近80種造血系統缺損疾病，包括癌症、血液疾病、免疫疾病、代謝疾病及罕見病。除獲美國FDA認證，永笙並取得AABB、FACT等國際專業認證，更有優勢作為國際間CDMO最佳上游供應商。

