黑松首度跨足實體通路 「黑松酒覓」酒類專賣店開幕

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
黑松首度跨足實體通路經營「黑松酒覓」酒類專賣店盛大開幕。業者提供
黑松（1234）首度跨足實體通路事業，第一間酒類專賣店「黑松酒覓」於3日正式開幕，在即將邁入101周年之際，啟動全新的事業版圖，開創成長新動能。「黑松酒覓」打破傳統通路框架，以「酒類販售門市」結合「輕酒吧」的經營模式，打造從選酒、品酩到購買的一站式消費體驗。

黑松多年累積的酒類代理實力與市場洞察，也成為門市經營的核心基礎。黑松酒覓提供逾千種酒款、獨家特調及珍藏酒款，並導入會員制度強化會員生態系，差異化服務提供消費者更多元的選擇。同時也落實「超越代理」的營運方針，為代理品牌創造競爭優勢，深化黑松在酒類市場的布局

台灣首家百年飲料企業黑松，自1987年政府首度對外開放洋酒市場即開始代理酒類品牌，截至目前，酒類營收已占整體公司超過4成。

為了更加即時掌握市場脈動、精準呼應消費者需求，黑松公司於邁入101周年、酒類代理事業逾30年之際，首度跨足實體通路經營，開展全新事業「黑松酒覓」酒類專賣店，期盼建構完整銷售體系，提供更直接、更貼近需求的服務，並成為黑松轉動下一個世紀堅定成長動能。

黑松總經理張智鈞表示，「黑松以『超越代理』的營運方針，持續拓展酒類市場，明年黑松將邁入101周年，黑松第一家實體通路象徵我們在酒類領域從代理走向更完整的服務布局。」

黑松憑藉30多年來蓄積的國內酒類市場洞察及品牌行銷優勢，精選國內外知名、多達千款的酒類產品，橫跨不同單價與類型酒款，讓不同族群的消費者均能在「黑松酒覓」選購符合需求且令人驚喜的酒款。

位於台北捷運南京三民站旁的「黑松酒覓」品類橫跨高粱酒、葡萄酒、威士忌、清酒、利口酒等，除了50度以上金門高粱酒、CHOYA、黑松白鹿清酒、人頭馬、夏迪葡萄酒、十四代清酒、大摩等廣受歡迎的品牌，也提供如「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」等一般通路難以購得的珍藏酒款，以及致敬首款創世者的單一批次收藏巨作「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」，全台限量僅六千瓶，後續都能在門市購入。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

