台灣「選票至上」太嚴重！專家痛批王婉諭、經濟學人錯誤解讀高房價

針對《經濟學人》日前以頭版專欄探討台灣經濟問題，認為央行控制匯率導致過剩資金推升房價，並提出「台灣病」的分析。時代力量王婉諭主席也在《經濟學人》在投書中指出，《經濟學人》遺漏了高房價更為根本的核心問題，在於全球罕見的房地產低持有稅制度。

房市趨勢專家李同榮直批，王婉諭以「稅率」評論高房價的核心與經濟學人以「匯率」的論述「台灣病」犯了同樣的解讀錯誤，就是以「單一變數」簡化台灣房價形成結構，忽略了台灣高房價形成涵蓋13大指標50多種變數。

李同榮指出，時代力量主席王婉諭與經濟學人的論述，兩者都太簡化台灣房價組成結構，就如央行的反擊經濟學人以「單一變數」衡量台灣經濟結構。

縱觀台灣房價的組成結構是由經濟基本面、技術循環面、政策消息面等13大指標與50多種變數堆積而形成。經濟學人所提匯率只是50多種變數中的一種（包含三率中的利率、匯率、稅率之中），而王婉諭主席所提稅率也同樣只是50多種變數中的一種，以「匯率」與「稅率」單一變數做為評論台灣高房價的核心，其實就窄化了高房價的因果關係。因此就算解決了經濟學人所言的匯率問題，或解決了王婉諭所說的稅率問題，台灣的高房價問題仍然存在難解。

「房產稅制改革有其必要，但不是解決高房價的萬靈丹。」李同榮說，台灣持有稅的確偏低，但不是高房價的核心。曾幾何時，時代力量一邊主張加重囤房稅，另一邊又與執政黨唱和，以空屋活化為由，只要出租當公益房東不論是否空屋通通免囤房稅，還可減稅。

這樣的稅制改革主張，反而種下了包租公與投資客可以持有多戶並享免囤房稅與減稅優惠，進而壟斷低總價交易市場與租賃市場，等於政府拿納稅人的錢間接鼓勵投資客與包租公囤房，一邊治洪卻一邊放水，這樣的政策也正如王婉諭所言：中產階級為求資產保值也被迫成為「投資客」。

李同榮表示，一旦低總價被這些投資客壟斷，就致使年輕人被迫買到被包裝過的高單價老屋，更使年輕人被迫承租又貴又舊甚至加蓋的老屋，這都是政策嚴重錯誤所造成，這難道只是王婉諭主席所言低持有稅的台灣病造成？

李同榮認為，政策失𩆜比持有稅偏低更是推升房價的主兇，無奈的是三黨的智庫成員都缺乏市場實務經驗的淬鍊，所研擬政策完全顧慮到選舉的政治因素考量，不敢得罪3百萬選票的房東，反而巴結擁有大量選票的房東，這種「選票至上」所產生的政策後果，比任何台灣病都嚴重。

最明顯的例子就是2023年總統大選前政府為了爭取年輕人選票所推出的「新青安優惠政策」，歷史上從來沒有一個政府在房價高檔時推出房市大利多，把正要降溫中房價再拉升一波尾盤，央行為了滅火，再以第七波限貸狠殺尾盤，反而讓無辜年輕購屋的小白就買在房市最熱的最高檔，真是情何以堪？「政治至上的房產政策」才是高房價的原兇，這若不是台灣病，那經濟學人與王婉諭所談的台灣病，更不是台灣病。