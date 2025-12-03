快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

台灣虎航董事會斥資約台幣400億元 通過新一代機隊計畫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航，客機，機身編號B-50011，機型為A320-232。記者黃仲明／攝影
台灣虎航，客機，機身編號B-50011，機型為A320-232。記者黃仲明／攝影

台灣虎航（6757）自2014年開航至今，以低成本航空的營運模式穩步發展且持續布局區域航線，為擘劃未來航線並提升航線營運效率，3日董事會正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，作為下一個階段的發展計劃；若以美元匯率31.34計算，約新台幣183.7億元，總值近新台幣400億元。

台灣虎航預計將增租11架、增購4架，共計15架A321neo新機，並另外取得4架購機選擇權。此次租機案共取得使用權資產約6.78億美元，若以美元匯率31.34計算，約新台幣212.5億元；購機案總金額約5.86億美元，若以美元匯率31.34計算，約新台幣183.7億元，總值近新台幣400億元。

台灣虎航表示，此次機隊增長計畫除了擴大營運規模外，中長期將可維持機隊年輕化，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年。透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，每架次的座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較A320neo可再減少11.2%，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率，進而優化旅客搭乘體驗。

檢視台灣虎航目前的年平均載客率皆超過85%，部分日本航線甚至平均載客率上看9成，表現亮眼，待引進A321neo機隊後，可售機位數增加，其獲利能力也預期可帶動營運績效。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。

目前台灣虎航仍持續汰舊換新現有機隊，現為8架A320neo及9架A320ceo共計17架。本次新增的11架A321neo租賃新機預計於2031年前陸續完成交付，後續4架購機則預計在2035年前全數到位，同時保留4架A321neo購機選擇權，以強化運營彈性。

綜觀目前亞洲地區的低成本航空機隊規模，平均約落在35架，就機隊規模及營運彈性，競爭相當激烈。待台灣虎航的A321機隊到位後，相信也可提升其在亞洲低成本航空市場中的競爭力。

此外，因A321為A320的加長型衍生機型，兩者共享相同的型別認證及維修共同性，機組員可直接在不同機型之間彈性調派飛行，對台灣虎航而言在機組員的訓練成本、調派及維修上也可保有其靈活性，並藉機隊的共通性降低營運成本。

未來，台灣虎航機隊也能更有效支援二線城市的運能補充，且A321neo的單程飛時可達6小時，基本上已涵蓋各東南亞地區的主要航點，除可將現有航網再加密，甚至有助於評估與拓展東南亞航網，屆時也可以台灣作為東南亞地區的旅客中轉東北亞地區的轉運樞鈕，有助於因應航線拓展、旺季需求與市場競爭，朝向更高效、更永續的航空營運目標邁進，進一步提升整體航網競爭力。

台灣虎航 航線 市場 布局

延伸閱讀

虎航增租15架A321neo新機、取得4架購機選擇權 2035年前全數到位

空巴士召修事件影響 台灣虎航今天8航班異動看這查

55年最大規模！空巴要求6千架A320客機緊急維修 國籍航空影響一次看

空巴55年最大召回事件 虎航啟動更新恐調整航班

相關新聞

市區飆車真能省時間？研究曝「時速快20公里、僅少1分鐘」...風險還大增

早上送兩個女兒去上學，才剛開出我們家門前的小巷沒多久，就被後面一台休旅車一路猛按喇叭，顯然他是覺得我開太慢，擋了他的路。但他應該沒注意到我們這裡是學區，早上小朋友多，馬路上也很多家長騎機車送小朋友上學，我是會刻意放慢速度的。 到了十字路口我向右轉到學校，後面的休旅車狂按喇叭後向左加速呼嘯而去，我可以感覺到他充滿了怒氣，覺得我耽誤了他寶貴的時間....... 其實這場景在台中早已見怪不怪，我總覺得台中人開車特別沒耐性，這應該也是為何台中市常年高居全台交通事故率與死傷人數前幾名的原因之一。 每次遇到後面的車嫌我開得慢按我喇叭，只要路況可以，我基本上都會讓開，因為年紀大了也沒啥好計較的，家人和自己安危最重要（在台中遇到凶神惡煞或8+9機率不小.....）。 而讓開車道給這些急躁的駕駛後，我通常會故意說一句話給後座的女兒聽「不用急，等下你就會遇到我了！」這其實不是玩笑話，通常我都會在下一個紅綠燈遇到這位急著超越其他車的駕駛，在市區開快車其實是沒什麼經濟效益的事，而且這還是個已經被反覆研究過的事實。

台灣虎航董事會斥資約台幣400億元 通過新一代機隊計畫

台灣虎航（6757）自2014年開航至今，以低成本航空的營運模式穩步發展且持續布局區域航線，為擘劃未來航線並提升航線營運...

企業尾牙第一槍！王品南港包館千桌、全台店公休 明年擴招1,200人

王品集團（2727）將於12月18日、在南港展覽館舉行集團尾牙，王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近...

MedTex論壇匯聚登場 國內外頂級生醫創投、新創齊聚

由生策會、生策中心與永明生技投資共同舉辦的MEDTEX亞洲醫療科技創新論壇3日正式登場，吸引來自歐美及以色列的六大國際級...

黑松首度跨足實體通路 「黑松酒覓」酒類專賣店開幕

黑松（1234）首度跨足實體通路事業，第一間酒類專賣店「黑松酒覓」於3日正式開幕，在即將邁入101周年之際，啟動全新的事...

台灣「選票至上」太嚴重！專家痛批王婉諭、經濟學人錯誤解讀高房價

針對《經濟學人》日前以頭版專欄探討台灣經濟問題，認為央行控制匯率導致過剩資金推升房價，並提出「台灣病」的分析。時代力量王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。