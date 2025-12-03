快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

法遵、服務品質、專業受肯定 信義代銷獲台灣代銷業大評鑑金獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義代銷獲台灣代銷業大評鑑金獎，由總經理謝宗憲(右)代表領獎。（圖／信義房屋提供）
信義代銷獲台灣代銷業大評鑑金獎，由總經理謝宗憲(右)代表領獎。（圖／信義房屋提供）

2025「台灣代銷業大評鑑」結果公布，信義代銷再度以卓越的法遵精神、創新服務品質與穩健專業獲得年度金獎，成為全台唯一連續四年獲獎的代銷業者。信義代銷持續獲得肯定的關鍵在於信義企業集團的「先義後利、以人為本、正向思考」核心價值，並以最高標準落實在日常銷售與服務流程中。

信義代銷總經理謝宗憲表示，公司始終將「法令遵循」視為底線與文化核心。無論景氣如何變化，所有廣告、文案與影像皆必須經內部稽核程序審查，避免誇大不實；產品資訊、樣品屋尺寸與規格亦全面誠實揭露，確保每位客戶能以最透明的資訊做出最適合的購屋決策。此種「誠信銷售、依法行銷」的堅持，長期累積信任，也成為信義代銷能夠連續奪獎的重要基礎。

信義代銷持續投資第三方檢核與數位工具，落實一致且高品質的客戶體驗。包括導入 SGS 神秘客制度，從情境學習中強化服務細節。同時，2025 年推出的全房產 3.0更將虛實整合推向新紀元，銷售人員可跨案行動接待，客戶則可透過線上賞屋資料、AI 虛擬樣品屋及客製化賞屋體驗，做到「場域自由、服務不打折」，大幅提升成交效率。

全房產體系更是信義代銷近年接案表現的關鍵引擎。全房產來人的成交比已由 23:1 大幅改善至 13:1，部分明星個案更創下 8:1、10:1 的亮眼成績；全房產來人占總來人高達 67%，成交占比更突破 74%。在利率政策偏緊、市場買氣低迷的環境中，仍能透過精準媒合與強大集團資源維持高來人量，是信義代銷獲獎的重要原因之一。

信義代銷今年持續深耕雙北與桃園，同時布局台中水湳等具發展性的區域。2024 年至今總來人近 8,000 組、成交戶數突破 500 戶；2025 年預計推案 22 件，總銷達 327 億元，並以首購剛需產品、舊市區都更新案及具利基市場的定位為主要方向，搭配大數據、LINE OA 經營與全房產 3.0，打造更精準、更靈活的行銷模式。

信義代銷表示，未來將以更高標準的法遵文化、更貼近買方需求的服務流程，以及更創新的虛實整合工具，成為消費者最信賴的購屋夥伴。

市場 房產

延伸閱讀

邁入小宅時代 購屋平均面積十年少2坪

感謝兒子照顧他贈百萬給孫女買房 大伯來討遺產法官判敗

中年夫妻憂老後租不到房「600萬購中古屋」15年後含淚賣了：撐不下去

台灣人口數「生不如死」房子以後沒人住…為何專家認為：房價還是不易跌！

相關新聞

市區飆車真能省時間？研究曝「時速快20公里、僅少1分鐘」...風險還大增

早上送兩個女兒去上學，才剛開出我們家門前的小巷沒多久，就被後面一台休旅車一路猛按喇叭，顯然他是覺得我開太慢，擋了他的路。但他應該沒注意到我們這裡是學區，早上小朋友多，馬路上也很多家長騎機車送小朋友上學，我是會刻意放慢速度的。 到了十字路口我向右轉到學校，後面的休旅車狂按喇叭後向左加速呼嘯而去，我可以感覺到他充滿了怒氣，覺得我耽誤了他寶貴的時間....... 其實這場景在台中早已見怪不怪，我總覺得台中人開車特別沒耐性，這應該也是為何台中市常年高居全台交通事故率與死傷人數前幾名的原因之一。 每次遇到後面的車嫌我開得慢按我喇叭，只要路況可以，我基本上都會讓開，因為年紀大了也沒啥好計較的，家人和自己安危最重要（在台中遇到凶神惡煞或8+9機率不小.....）。 而讓開車道給這些急躁的駕駛後，我通常會故意說一句話給後座的女兒聽「不用急，等下你就會遇到我了！」這其實不是玩笑話，通常我都會在下一個紅綠燈遇到這位急著超越其他車的駕駛，在市區開快車其實是沒什麼經濟效益的事，而且這還是個已經被反覆研究過的事實。

企業尾牙第一槍！王品南港包館千桌、全台店公休 明年擴招1,200人

王品集團（2727）將於12月18日、在南港展覽館舉行集團尾牙，王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近...

法遵、服務品質、專業受肯定 信義代銷獲台灣代銷業大評鑑金獎

2025「台灣代銷業大評鑑」結果公布，信義代銷再度以卓越的法遵精神、創新服務品質與穩健專業獲得年度金獎，成為全台唯一連續...

老城翻紅！台中這幾區豪宅齊破4,000萬元 成富豪新戰場

台中豪宅市場近年由七期外擴，觀察實價登錄可發現，舊城核心區的高資產買盤悄然回流。據實價登陸統計，113年至今北區僅有「老...

聯電表揚16家低碳供應商 攜手強化供應鏈永續競爭力

聯電（2303）今(3)日舉辦「2025聯電低碳供應商頒獎典禮暨永續分享會」，活動中除分享最新永續趨勢，也表揚16家在減...

華航園區聖誕裝置藝術 網友形容彷彿來到東京六本木

2025年聖誕節即將到來，華航（2610）園區首度推出最大規模聖誕裝置藝術，今年首度出現巨大聖誕樹布置，LED燈串製造夢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。