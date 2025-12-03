法遵、服務品質、專業受肯定 信義代銷獲台灣代銷業大評鑑金獎

2025「台灣代銷業大評鑑」結果公布，信義代銷再度以卓越的法遵精神、創新服務品質與穩健專業獲得年度金獎，成為全台唯一連續四年獲獎的代銷業者。信義代銷持續獲得肯定的關鍵在於信義企業集團的「先義後利、以人為本、正向思考」核心價值，並以最高標準落實在日常銷售與服務流程中。

信義代銷總經理謝宗憲表示，公司始終將「法令遵循」視為底線與文化核心。無論景氣如何變化，所有廣告、文案與影像皆必須經內部稽核程序審查，避免誇大不實；產品資訊、樣品屋尺寸與規格亦全面誠實揭露，確保每位客戶能以最透明的資訊做出最適合的購屋決策。此種「誠信銷售、依法行銷」的堅持，長期累積信任，也成為信義代銷能夠連續奪獎的重要基礎。

信義代銷持續投資第三方檢核與數位工具，落實一致且高品質的客戶體驗。包括導入 SGS 神秘客制度，從情境學習中強化服務細節。同時，2025 年推出的全房產 3.0更將虛實整合推向新紀元，銷售人員可跨案行動接待，客戶則可透過線上賞屋資料、AI 虛擬樣品屋及客製化賞屋體驗，做到「場域自由、服務不打折」，大幅提升成交效率。

全房產體系更是信義代銷近年接案表現的關鍵引擎。全房產來人的成交比已由 23:1 大幅改善至 13:1，部分明星個案更創下 8:1、10:1 的亮眼成績；全房產來人占總來人高達 67%，成交占比更突破 74%。在利率政策偏緊、市場買氣低迷的環境中，仍能透過精準媒合與強大集團資源維持高來人量，是信義代銷獲獎的重要原因之一。

信義代銷今年持續深耕雙北與桃園，同時布局台中水湳等具發展性的區域。2024 年至今總來人近 8,000 組、成交戶數突破 500 戶；2025 年預計推案 22 件，總銷達 327 億元，並以首購剛需產品、舊市區都更新案及具利基市場的定位為主要方向，搭配大數據、LINE OA 經營與全房產 3.0，打造更精準、更靈活的行銷模式。

信義代銷表示，未來將以更高標準的法遵文化、更貼近買方需求的服務流程，以及更創新的虛實整合工具，成為消費者最信賴的購屋夥伴。