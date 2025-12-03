老城翻紅！台中這幾區豪宅齊破4,000萬元 成富豪新戰場

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
豪宅示意圖。業者／提供
豪宅示意圖。業者／提供

台中豪宅市場近年由七期外擴，觀察實價登錄可發現，舊城核心區的高資產買盤悄然回流。據實價登陸統計，113年至今北區僅有「老佛爺」出現總價突破4,000萬元的個案，共揭露2筆；西區也僅有勤美生活圈的「勤美之真」成交總價逾4,000萬元者達15筆；南區則由惠宇建設推出的「惠宇大然」領銜，亦出現單筆總價逾4,000萬元交易，反映出高端住宅市場版圖正逐步從七期外擴回核心市區。

西區擁有勤美誠品、草悟道及綠園道三大綠軸，兼具藝文氛圍與商圈機能，「勤美之真」實價揭露15筆成交，總價介於4,094萬至5,212萬元之間，為舊城中最熱絡的高端交易區。

房仲業者指出，以產品特色來看，「勤美之真」承襲「勤美之森」的自然永續理念，外觀垂直延伸綠意景觀，營造建築與自然共生的空間感，整體設計不僅體現現代豪宅的私密與質感，也成為勤美生活圈中具代表性的精品住宅。

北區則以中友百貨與學府商圈為核心，周邊生活機能完善、交通銜接74號快速道路便利，「忠泰老佛爺」近年出現4,688萬與8,900萬元兩筆高價成交，反映核心路廊仍具稀缺性與剛性需求。該案外觀靈感取自精品品牌經典菱格紋，大廳牆面採用全球住宅市場首見的「透光混凝土」，細節展現濃厚的時尚美學。

至於南區隨五權南路軸線推進、捷運綠線串聯，加上中山醫學大學與大慶商圈支撐，居住人口穩定，加上十三期重劃區開發火熱，連帶推升區域房價。其中，惠宇建設於昌明段推出的「惠宇大然」，規劃38至52坪、3至4房的產品，實價登錄更揭露1筆總價4,138萬元交易。

台灣房屋信實邸家店店長陳家育指出，台中北區、西區、南區過去其實都是「老錢聚落」，早年不少地方高資產族群都居住於此，擁有完整商圈、醫療與學區條件，是城市最早成形的生活核心。

隨著近十年重劃區陸續開發，年輕購屋族群逐漸將目光轉往新興重劃區，但這些舊城地段因生活機能成熟、交通便利、土地釋出有限，長期仍保有穩定自住需求與資產支撐力。

21世紀不動產資深經理沈政興分析指出，過去高資產族群集中於七期，但隨著房價高漲與生活圈飽和，購屋需求逐漸轉向機能成熟的舊城區。「市中心雖老，但生活便利、交通串聯完整，品牌建商只要產品力強，仍能吸引高端自住客進駐。」

他認為，從近年交易可看出豪宅市場已出現多核心化現象，七期仍為龍頭，但北、西、南三區的指標案正逐步抬升價格天花板，台中高端住宅版圖已進入「多極發展」新時代。

早上送兩個女兒去上學，才剛開出我們家門前的小巷沒多久，就被後面一台休旅車一路猛按喇叭，顯然他是覺得我開太慢，擋了他的路。但他應該沒注意到我們這裡是學區，早上小朋友多，馬路上也很多家長騎機車送小朋友上學，我是會刻意放慢速度的。 到了十字路口我向右轉到學校，後面的休旅車狂按喇叭後向左加速呼嘯而去，我可以感覺到他充滿了怒氣，覺得我耽誤了他寶貴的時間....... 其實這場景在台中早已見怪不怪，我總覺得台中人開車特別沒耐性，這應該也是為何台中市常年高居全台交通事故率與死傷人數前幾名的原因之一。 每次遇到後面的車嫌我開得慢按我喇叭，只要路況可以，我基本上都會讓開，因為年紀大了也沒啥好計較的，家人和自己安危最重要（在台中遇到凶神惡煞或8+9機率不小.....）。 而讓開車道給這些急躁的駕駛後，我通常會故意說一句話給後座的女兒聽「不用急，等下你就會遇到我了！」這其實不是玩笑話，通常我都會在下一個紅綠燈遇到這位急著超越其他車的駕駛，在市區開快車其實是沒什麼經濟效益的事，而且這還是個已經被反覆研究過的事實。

