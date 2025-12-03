老城翻紅！台中這幾區豪宅齊破4,000萬元 成富豪新戰場

台中豪宅市場近年由七期外擴，觀察實價登錄可發現，舊城核心區的高資產買盤悄然回流。據實價登陸統計，113年至今北區僅有「老佛爺」出現總價突破4,000萬元的個案，共揭露2筆；西區也僅有勤美生活圈的「勤美之真」成交總價逾4,000萬元者達15筆；南區則由惠宇建設推出的「惠宇大然」領銜，亦出現單筆總價逾4,000萬元交易，反映出高端住宅市場版圖正逐步從七期外擴回核心市區。

西區擁有勤美誠品、草悟道及綠園道三大綠軸，兼具藝文氛圍與商圈機能，「勤美之真」實價揭露15筆成交，總價介於4,094萬至5,212萬元之間，為舊城中最熱絡的高端交易區。

房仲業者指出，以產品特色來看，「勤美之真」承襲「勤美之森」的自然永續理念，外觀垂直延伸綠意景觀，營造建築與自然共生的空間感，整體設計不僅體現現代豪宅的私密與質感，也成為勤美生活圈中具代表性的精品住宅。

北區則以中友百貨與學府商圈為核心，周邊生活機能完善、交通銜接74號快速道路便利，「忠泰老佛爺」近年出現4,688萬與8,900萬元兩筆高價成交，反映核心路廊仍具稀缺性與剛性需求。該案外觀靈感取自精品品牌經典菱格紋，大廳牆面採用全球住宅市場首見的「透光混凝土」，細節展現濃厚的時尚美學。

至於南區隨五權南路軸線推進、捷運綠線串聯，加上中山醫學大學與大慶商圈支撐，居住人口穩定，加上十三期重劃區開發火熱，連帶推升區域房價。其中，惠宇建設於昌明段推出的「惠宇大然」，規劃38至52坪、3至4房的產品，實價登錄更揭露1筆總價4,138萬元交易。

台灣房屋信實邸家店店長陳家育指出，台中北區、西區、南區過去其實都是「老錢聚落」，早年不少地方高資產族群都居住於此，擁有完整商圈、醫療與學區條件，是城市最早成形的生活核心。

隨著近十年重劃區陸續開發，年輕購屋族群逐漸將目光轉往新興重劃區，但這些舊城地段因生活機能成熟、交通便利、土地釋出有限，長期仍保有穩定自住需求與資產支撐力。

21世紀不動產資深經理沈政興分析指出，過去高資產族群集中於七期，但隨著房價高漲與生活圈飽和，購屋需求逐漸轉向機能成熟的舊城區。「市中心雖老，但生活便利、交通串聯完整，品牌建商只要產品力強，仍能吸引高端自住客進駐。」

他認為，從近年交易可看出豪宅市場已出現多核心化現象，七期仍為龍頭，但北、西、南三區的指標案正逐步抬升價格天花板，台中高端住宅版圖已進入「多極發展」新時代。