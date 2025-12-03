快訊

聯電表揚16家低碳供應商 攜手強化供應鏈永續競爭力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電表揚16家低碳供應商，攜手強化供應鏈永續競爭力。圖／聯電提供
聯電表揚16家低碳供應商，攜手強化供應鏈永續競爭力。圖／聯電提供

聯電（2303）今(3)日舉辦「2025聯電低碳供應商頒獎典禮暨永續分享會」，活動中除分享最新永續趨勢，也表揚16家在減碳成效上表現卓越的供應商夥伴。其中，今年也特別頒發「減碳先驅獎」給三家表現傑出的企業：美商科磊(KLA)、HOYA及環球晶圓股份有限公司，期盼藉此鼓勵供應鏈持續投入減碳行動，並展現聯電與供應商夥伴攜手邁向淨零的共同決心。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，在瞬息萬變的環境下，唯有持續強化供應鏈韌性，加速推動淨零轉型，才能有效因應各項挑戰。聯電也持續深化淨零行動，並於2025年正式通過科學基礎減碳目標倡議組織(SBTi)1.5°C 淨零目標審查，展現我們在減碳上的堅定決心。展望未來，我們期盼與各位攜手合作，共同打造更低碳、更具韌性的供應鏈體系。

聯電自2022年啟動「供應鏈碳盤查輔導計畫」，攜手大云永續科技顧問團隊，採取策略性且循序漸進的方式，協助供應商進行溫室氣體盤查與管理。至2025年，已有422家供應商積極參與碳盤查及減碳行動，展現產業共同推動永續的決心。聯電預計於2027年達成500家供應商完成碳盤查目標，持續強化半導體供應鏈的永續競爭力，為全球淨零轉型貢獻力量。

聯電在頒獎典禮中表揚16家減碳成效卓越的供應商夥伴，並邀請代表性供應商分享推動減碳的實務經驗。未來，聯電將持續深化與供應商的合作模式，不僅延伸既有的溫室氣體盤查成果，更在已經有部分供應商展開產品碳足跡盤查的基礎上，推動更多夥伴加入，以2030年供應鏈減碳20%為目標，共同打造更具韌性與永續競爭力的半導體產業生態系。

得獎16家廠商包括美商科磊、HOYA、環球晶、杜邦、西門子、默克、中砂、梭意、關東鑫林、台灣巴斯福、關東電化、三福化工、天虹、世偉洛克、亞力電機及台灣圓益石英。

聯電 減碳 半導體 供應鏈

