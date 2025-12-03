華航園區聖誕裝置藝術 網友形容彷彿來到東京六本木

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航園區今年首度出現巨大聖誕樹布置，已被網友推薦全台必看會傳遞幸福感的聖誕樹。黃淑惠／攝影
2025年聖誕節即將到來，華航（2610）園區首度推出最大規模聖誕裝置藝術，今年首度出現巨大聖誕樹布置，LED燈串製造夢幻燈海光廊，運氣夠好還會遇到天空飄起小雪，耶誕幸福傳遞中，已被網友推薦全台必看會傳遞幸福感的聖誕樹，社群網友形容彷彿來到東京六本木。

華航園區聳立一顆13.8米高的聖誕樹，打造夜間景觀燈飾，搭配音樂，整個節慶的感覺都出來了；華航希望藉此帶給所有旅人跟華航人節日溫馨氣氛，以及對過去一年回顧與對未來新一年的期盼，華航不只是航空公司，是一間溫暖、有溫度的航空公司，新年度繼續帶旅客完成著夢想，把歡樂跟感動一直延續下去。

