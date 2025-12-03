華航園區聖誕裝置藝術 網友形容彷彿來到東京六本木
2025年聖誕節即將到來，華航（2610）園區首度推出最大規模聖誕裝置藝術，今年首度出現巨大聖誕樹布置，LED燈串製造夢幻燈海光廊，運氣夠好還會遇到天空飄起小雪，耶誕幸福傳遞中，已被網友推薦全台必看會傳遞幸福感的聖誕樹，社群網友形容彷彿來到東京六本木。
華航園區聳立一顆13.8米高的聖誕樹，打造夜間景觀燈飾，搭配音樂，整個節慶的感覺都出來了；華航希望藉此帶給所有旅人跟華航人節日溫馨氣氛，以及對過去一年回顧與對未來新一年的期盼，華航不只是航空公司，是一間溫暖、有溫度的航空公司，新年度繼續帶旅客完成著夢想，把歡樂跟感動一直延續下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言