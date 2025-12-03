市區飆車真能省時間？研究曝「時速快20公里、僅少1分鐘」...風險還大增

早上送兩個女兒去上學，才剛開出我們家門前的小巷沒多久，就被後面一台休旅車一路猛按喇叭，顯然他是覺得我開太慢，擋了他的路。但他應該沒注意到我們這裡是學區，早上小朋友多，馬路上也很多家長騎機車送小朋友上學，我是會刻意放慢速度的。

到了十字路口我向右轉到學校，後面的休旅車狂按喇叭後向左加速呼嘯而去，我可以感覺到他充滿了怒氣，覺得我耽誤了他寶貴的時間...

其實這場景在台中早已見怪不怪，我總覺得台中人開車特別沒耐性，這應該也是為何台中市常年高居全台交通事故率與死傷人數前幾名的原因之一。

每次遇到後面的車嫌我開得慢按我喇叭，只要路況可以，我基本上都會讓開，因為年紀大了也沒啥好計較的，家人和自己安危最重要（在台中遇到凶神惡煞或8+9機率不小...）。

而讓開車道給這些急躁的駕駛後，我通常會故意說一句話給後座的女兒聽「不用急，等下你就會遇到我了！」這其實不是玩笑話，通常我都會在下一個紅綠燈遇到這位急著超越其他車的駕駛，在市區開快車其實是沒什麼經濟效益的事，而且這還是個已經被反覆研究過的事實。

根據澳洲雪梨大學的研究顯示，在市區中試圖採取攻擊性駕駛（急加速、超速）的人與遵守速限、平穩駕駛的人相比，在一個典型的10公里市區通勤路程中，平均只能節省約1到2分鐘。而以駕駛時間來說，省不到4%的時間。

而歐洲交通安全委員會（ETSC）與各國交通部門的實測數據也很一致，在市區開快車所省下的時間比例每十公里車程低於3% - 5%（約省下30秒至兩分鐘），省下的時間連下車撒泡尿都不夠用。如果是更短的車程或更繁忙的街道，省下的時間更是微乎其微。

在市區超速的「時間收益」極低，駕駛會覺得開快車比較能快點到達主要是心理作用（覺得自己比較快），但這絕不是物理事實。

在交通工程學中，「移動時間與延滯時間的關係」（Travel Time vs. Delay）是個熱門研究主題，研究一致指出：在充滿號誌與路口的市區，提高「最高車速」對縮短「總旅行時間」的貢獻微乎其微，而且常是「負效益」。

因為在市區，決定抵達時間的是你的「平均車速」，而非「最高車速」。而「紅燈效應」（The Traffic Light Equalizer）是最被駕駛忽略的速度干擾因素。

在市區，紅燈是一個最大的「公平製造機」或「均貧器」。你開再快，遇到紅燈都得停下來。

常常你開快車超車其他駕駛，只是比其他人更快抵達紅燈現場，在其他慢慢開車人的眼中，你得到的是「尷尬」而不是自認為的「帥氣」與「速度」，你只是把開快車省下的時間拿來等紅綠燈。

在市區駕駛，決定抵達時間的關鍵因素並非「最高時速」，而是「平均時速」與「停等次數」。

市區的交通系統會刻意透過紅綠燈來控制平均時速，所以你想靠透過開快車增加平均時時速的努力是很小的，倒不如去思考找條紅綠燈更少的路徑慢慢開來得更有效益。

而開快車的效應不只很低，還會大幅增加事故風險，因為車速跟事故率不是成線性關係，而是呈現激增的「指數關係」。

著名的交通安全模型「尼爾森冪次模型」 (Nilsson's Power Model)指出：平均速度增加 1%，受傷事故增加約2%，嚴重受傷或死亡事故約增加4%。

而「動能物理學」的研究也指出開車時速從時速50公里增加到60公里（增加 20%），動能不是增加20%而已，而是增加了約44%。

這意味就算只是增加20%車速，發生碰撞時，車體結構和人體需要承受的衝擊力大幅增加約50%。

在時速50公里時，一般轎車需28公尺才能停下，但到了時速60公里時，卻提高到37公尺才能停下。

只不過多個微不足道的10公里時速，但會多出近10公尺煞車距離，這個距離幾乎已經決定了駕駛或路人能否存活。

此外，在開快車的情況下，駕駛的視野和反應時間都會大幅收窄，事故率也更高，汽車油耗和零件耗損也更高。

根據歐洲的研究數據顯示，一段十公里的車程，用正常市區時速50公里來開，大約30分鐘可以到達，但若看到時速70公里，只能節省時間1分15秒，但付出的代價是油耗增加10-30%（高速與煞車損耗）、但事故致死率會增加約2-3倍。

所以，在市區開快車根本是個「高風險、低報酬」的賠本生意。

與其冒著生命危險去搶那幾秒鐘「等紅燈」的時間，不如練習讓自己可以穩穩開慢慢開，開起車來不只心情更輕鬆，對家人和馬路上的其他駕駛和行人來說也更安全。開車其實跟投資差不多，慢慢來真的比較快啦！

最後，附上車速與路人死亡率間的關係數據，常常提醒自己：慢慢開才能讓自己和其他人都能平安回到家喔！

車速30公里、死亡率<10%：大部分行人能存活，僅受輕傷 車速50公里、死亡率約50% - 80%：生死一線間，重傷機率極高 車速60公里以上、死亡率大於90%：路人幾乎必死無疑

