快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

高端客砸4億元入手「元利信義聯勤」 每坪266萬登頂今年豪宅榜

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
觀察今年截至目前為止，2025年豪宅每坪成交單價排行中，「One Park Taipei元利信義聯勤」以每坪成交價266.1萬元居冠；其次為「皇翔御琚」1~2樓戶交易，總價約8.4億元，每坪成交價250萬元為今年實價揭露的豪宅單價亞軍、總價冠軍。台灣房屋集團趨勢中心／提供
觀察今年截至目前為止，2025年豪宅每坪成交單價排行中，「One Park Taipei元利信義聯勤」以每坪成交價266.1萬元居冠；其次為「皇翔御琚」1~2樓戶交易，總價約8.4億元，每坪成交價250萬元為今年實價揭露的豪宅單價亞軍、總價冠軍。台灣房屋集團趨勢中心／提供

最新實價揭露，台北市大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」揭露兩筆交易，中低樓層戶總價3億1,150萬，每坪224.1萬，另外一筆高樓層戶買家於8月時貸款約1.2億購入，總價約4億元，以單價266.1萬元擠下「皇翔御琚」今年的交易，奪下今年以來單價最高豪宅交易冠軍，連續5年蟬聯台北豪宅王！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在政策調控及市場氛圍影響下，今年大坪數豪宅市場相對低調冷清，比起過去房市景氣佳時，豪宅每坪成交價最高曾達250~290萬元來看，今年整體成交價量都比去年平淡。

今年以來每坪成交單價最高豪宅交易冠軍-「One Park Taipei元利信義聯勤」，坐擁大安森林公園景觀，還有名人住戶加持，吸引不少企業家與金融投資者或買或租，享受蛋黃區頂級生活品質。

觀察今年截至目前為止，2025年豪宅每坪成交單價排行中，「One Park Taipei元利信義聯勤」以每坪成交價266.1萬元居冠；其次為「皇翔御琚」1~2樓戶交易，總價約8.4億元，每坪成交價250萬元為今年實價揭露的豪宅單價亞軍、總價冠軍。

今年台北市每坪成交價前五名中，兩個豪宅屬於大安區，兩個信義區，以及一個松山區，大安和信義仍為北市兩大主力富豪區。

第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市開發飽和，松山區不少商辦大樓和飯店陸續進入都更，由於地點精華，基地面積大，加上品牌建商高規格設計，因此交易單價也都相當亮眼，今年預售市場前五名中就佔了三席，也讓台北豪宅市場各區出現洗牌。

豪宅 台北 市場

延伸閱讀

台中房市大逆風！新億級豪宅照樣秒殺 七期為何成高端建商必爭之地？

台中貴婦愛上潛水小鮮肉 2間豪宅歡愛...年收千萬董座夫戴綠帽獲賠

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣豪宅、帳戶資產 通緝40年

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

相關新聞

市區飆車真能省時間？研究曝「時速快20公里、僅少1分鐘」...風險還大增

早上送兩個女兒去上學，才剛開出我們家門前的小巷沒多久，就被後面一台休旅車一路猛按喇叭，顯然他是覺得我開太慢，擋了他的路。但他應該沒注意到我們這裡是學區，早上小朋友多，馬路上也很多家長騎機車送小朋友上學，我是會刻意放慢速度的。 到了十字路口我向右轉到學校，後面的休旅車狂按喇叭後向左加速呼嘯而去，我可以感覺到他充滿了怒氣，覺得我耽誤了他寶貴的時間....... 其實這場景在台中早已見怪不怪，我總覺得台中人開車特別沒耐性，這應該也是為何台中市常年高居全台交通事故率與死傷人數前幾名的原因之一。 每次遇到後面的車嫌我開得慢按我喇叭，只要路況可以，我基本上都會讓開，因為年紀大了也沒啥好計較的，家人和自己安危最重要（在台中遇到凶神惡煞或8+9機率不小.....）。 而讓開車道給這些急躁的駕駛後，我通常會故意說一句話給後座的女兒聽「不用急，等下你就會遇到我了！」這其實不是玩笑話，通常我都會在下一個紅綠燈遇到這位急著超越其他車的駕駛，在市區開快車其實是沒什麼經濟效益的事，而且這還是個已經被反覆研究過的事實。

企業尾牙第一槍！王品南港包館千桌、全台店公休 明年擴招1,200人

王品集團（2727）將於12月18日、在南港展覽館舉行集團尾牙，王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近...

高端客砸4億元入手「元利信義聯勤」 每坪266萬登頂今年豪宅榜

最新實價揭露，台北市大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」揭露兩筆交易，中低樓層戶總價3億1,15...

展碁國際代理業務再下一城 拿下 VAIO 台灣代理權

展碁國際（6776）3日正式宣布，取得日本知名筆電品牌 VAIO 在台灣市場的代理權，將全面負責 VAIO 產品的市場推...

無GPS下仍能精準導航 漢翔取得無人機抗干擾核心技術

擴大無人機布局，漢翔公司昨天在全球最大軍事訓練與模擬展會「I/ITSEC 2025」中，與美國Vantor Techno...

限貸還是照買！富豪貸款買大安森林豪宅登年度單價王

限貸還是要買！最新實價揭露，大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」揭露兩筆交易，中低樓層戶總價3億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。