展碁國際代理業務再下一城 拿下 VAIO 台灣代理權

早上送兩個女兒去上學，才剛開出我們家門前的小巷沒多久，就被後面一台休旅車一路猛按喇叭，顯然他是覺得我開太慢，擋了他的路。但他應該沒注意到我們這裡是學區，早上小朋友多，馬路上也很多家長騎機車送小朋友上學，我是會刻意放慢速度的。 到了十字路口我向右轉到學校，後面的休旅車狂按喇叭後向左加速呼嘯而去，我可以感覺到他充滿了怒氣，覺得我耽誤了他寶貴的時間....... 其實這場景在台中早已見怪不怪，我總覺得台中人開車特別沒耐性，這應該也是為何台中市常年高居全台交通事故率與死傷人數前幾名的原因之一。 每次遇到後面的車嫌我開得慢按我喇叭，只要路況可以，我基本上都會讓開，因為年紀大了也沒啥好計較的，家人和自己安危最重要（在台中遇到凶神惡煞或8+9機率不小.....）。 而讓開車道給這些急躁的駕駛後，我通常會故意說一句話給後座的女兒聽「不用急，等下你就會遇到我了！」這其實不是玩笑話，通常我都會在下一個紅綠燈遇到這位急著超越其他車的駕駛，在市區開快車其實是沒什麼經濟效益的事，而且這還是個已經被反覆研究過的事實。

2025-12-03 15:08