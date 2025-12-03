聽新聞
展碁國際代理業務再下一城 拿下 VAIO 台灣代理權
展碁國際（6776）3日正式宣布，取得日本知名筆電品牌 VAIO 在台灣市場的代理權，將全面負責 VAIO 產品的市場推廣、銷售通路、品牌營運與售後服務。
VAIO 是源自日本的品牌，以「精緻工藝、卓越性能」為理念，重視性能、耐久性與極簡工業設計，並獲得全球創作者、商務人士及工程師的高度評價。這充分體現了日系品牌對於品質與創新的不懈追求。
展碁國際同步導入多款全新 VAIO 機型，產品線涵蓋商務、創作者與輕薄旗艦系列，滿足不同族群的使用需求。本次引進的日本製高端 VAIO SX14-R，推出「勝色」限量版本，最高搭載 64GB 記憶體與 2TB SSD 儲存空間，展現極致效能與優雅設計，為專業使用者帶來頂級的行動運算體驗。同系列亦同步推出黑色特仕版、流砂金與寶石綠等多款配色，兼具質感與個性化風格。
針對商務市場需求，展碁國際同時導入 VAIO F14 與 VAIO F16 系列，以高效能、長續航與沉穩外型搶攻企業用戶市場，打造兼具性能與行動力的最佳選擇。
此外，VAIO 亦推出全球最輕的攜帶型外接螢幕 Vision+ 14 重量僅 330 公克，兼具輕巧便攜與高畫質顯示效果，為行動辦公與多螢幕創作提供更靈活且高效的解決方案。
展碁憑藉深厚的通路經驗與專業服務能量，攜手 VAIO 持續深耕台灣市場，提供完整的產品體驗與售後服務。即日起，VAIO 系列產品於 PChome 24h 購物現貨獨家首賣，讓喜愛日系精緻工藝與極簡美學的消費者，感受 VAIO 筆電所帶來的高效行動力與專業表現。
