限貸還是照買！富豪貸款買大安森林豪宅登年度單價王

限貸還是要買！最新實價揭露，大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」揭露兩筆交易，中低樓層戶總價3億1,150萬，每坪224.1萬，另外一筆高樓層戶買家於8月時貸款約1.2億購入，總價約4億元，以單價266.1萬元擠下「皇翔御琚」今年的交易，奪下今年以來單價最高豪宅交易冠軍，連續5年蟬聯台北豪宅王。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在政策調控及市場氛圍影響下，今年大坪數豪宅市場相對低調冷清，比起過去房市景氣佳時，豪宅成交高價曾達250~290萬元，今年整體成交價量都比去年淡薄。不過「One Park Taipei元利信義聯勤」坐擁大安森林公園景觀，還有名人住戶加持，吸引不少企業家與金融投資者或買或租，享受蛋黃區頂級生活品質。

觀察今年截至目前為止，2025年豪宅單價排行，「One Park Taipei元利信義聯勤」266.1萬元居冠；其次為「皇翔御琚」1~2樓戶交易，總價約8.4億元，250萬元為今年實價揭露的豪宅單價亞軍、總價冠軍；另外，「聯合大於」單價240萬位居第三，「Diamond Towers台北之星」以215萬元位居第四，「潤泰敦峰」212.6萬元名列第五。

張旭嵐指出，今年前五名中，兩個豪宅屬於大安區，兩個信義區，以及一個松山區，大安和信義仍為北市兩大主力富豪區。而今年最引人注目的交易為信義區豪宅「陶朱隱園」首位自然人買家以11.1億元買下高樓層戶別，雖然尚未於官方實價登錄揭露，但換算單價突破300萬元，超過前央行總裁彭淮南設下的300萬元防線，推高台灣房價天花板，凸顯台灣富人財力不容小覷。

至於台北預售市場豪宅交易，目前揭露最高單價為原慶城福華大樓改建的「勤美璞真城仰」250.9萬元，合庫宿舍改建的「富邦藝庭」232萬元居次，西華飯店改建的「西華璞園」單坪224.7萬元，以及前身為蘇黎世產險大樓的「敦仰」220萬元，還有中正區的「柏金」219.6萬元。

第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市開發飽和，松山區不少商辦大樓和飯店陸續進入都更，由於地點精華，基地面積大，加上品牌建商高規格設計，因此交易單價也都相當亮眼，今年預售市場前五名中就佔了三席，也讓台北豪宅市場各區出現洗牌。