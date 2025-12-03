快訊

富豪砸4億買大安森林豪宅 登年度單價王

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
One Park Taipei元利信義聯勤。圖／台灣房屋提供
最新實價揭露，大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」揭露兩筆交易，其中一筆高樓層戶買家於8月以總價約4億元購入，換算單價266萬元，奪下今年實價最高豪宅單價交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在政策調控及市場氛圍影響下，今年大坪數豪宅市場相對低調冷清，比起過去房市景氣佳時，豪宅成交高價曾達250萬~290萬元，今年整體成交價量都比去年淡薄。

不過「One Park Taipei元利信義聯勤」坐擁大安森林公園景觀，還有名人住戶加持，吸引不少企業家與金融投資者或買或租，享受蛋黃區頂級生活品質。

觀察今年截至目前為止，2025年豪宅單價排行，「One Park Taipei元利信義聯勤」266萬居冠；其次為「皇翔御琚」1~2樓戶交易，總價8.4億，250萬為今年實價揭露的豪宅單價亞軍、總價冠軍。「聯合大於」單價240萬位居第三，「Diamond Towers台北之星」以215萬位居第四，「潤泰敦峰」212.6萬名列第五。

張旭嵐指出，今年前五名中，兩個豪宅屬於大安區，兩個信義區，以及一個松山區，大安和信義仍為北市兩大主力富豪區。

今年最引人注目的交易，為信義區豪宅「陶朱隱園」首位自然人買家以11.1億元買下高樓層戶別，雖然尚未於官方實價登錄揭露，但換算單價突破300萬元，超過前央行總裁彭淮南設下的300萬元防線，推高台灣房價天花板，凸顯台灣富人財力不容小覷。

至於台北預售市場豪宅交易，目前揭露最高單價為原慶城福華大樓改建的「勤美璞真城仰」250.9萬，合庫宿舍改建的「富邦藝庭」232萬居次，西華飯店改建的「西華璞園」單坪224.7萬，以及前身為蘇黎世產險大樓的「敦仰」220萬，還有中正區的「柏金」219.6萬。

第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市松山區不少商辦大樓和飯店陸續進入都更，由於地點精華，基地面積大，加上品牌建商高規格設計，交易單價也都相當亮眼，今年預售市場前五名中就佔了三席，讓台北豪宅市場各區出現洗牌。

2025年台北市單價前五名成屋預售豪宅。資料來源／台灣房屋提供
豪宅 市場 台北

