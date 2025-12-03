Edenred宜睿智慧新服務EdenPass攻員旅市場 首波合作Klook與五福旅遊

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

員工旅遊長期被視為企業提升員工滿意度的重要福利之一，近年員工對自由行、跨國短天數行程及家庭共遊的彈性需求也逐漸提高，使企業補助與核銷旅遊補助手續更複雜。全球數位服務領導品牌Edenred宜睿智會打造全新的員工福利解決方案EdenPass，協助企業將員工旅遊

的補助規則、旅遊商品與使用報銷流程整合在同一系統中，讓企業能以一致、精準且高效率的方式管理旅遊補助。首波與五福旅遊、Klook合作。

Edenred，目前企業核銷員工福利旅遊補助對於平台、補助使用方式缺乏一致性、報銷流程難以簡化等，核銷旅遊補助時需投入大量人事與時間成本，讓「旅遊補助」成為 HR 必須處理卻最難以優化的福利項目之一。三大挑戰包括報銷流程複雜且耗時，需要大量人工核對金額與憑證，易造成行政壓力與時間成本累積；旅遊商品分布於各個平台，缺乏一致與可控的整合方式；以及補助彈性有限：難以兼顧不同員工的旅遊偏好。

Edenret表示，新品EdenPass一次解決旅遊補助三大痛點，在後台設定補助額度與使用條件，系統便會自動套用補助規則，使預算控管與資料彙整更精準，每月系

統彙總代收轉付收據後，自動完成旅遊補助對帳並主動通知HR；對員工而言，補助使用方式變得更直覺，在系統中自行挑選喜歡的旅遊商品，結帳時可直接套用補助額度完成付款，所有流程皆能在同一平台內完成，員工無需代墊金額，不用紙本收據收集與繳回，從旅遊規劃到補助接，旅遊補助一次到位。

