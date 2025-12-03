一坪200萬地帶蓋社宅影響就學、停車權益？ 民團「超殺」一句話反問

北市金華社宅明年將動工，有居民表示當地房價一坪200萬，精華地段不適合，也憂數百戶入住，將排擠原住里民就學權益、造成停車位不足，認為市府不該為選票蓋社宅。

民團OURs都市改革組織研究員廖庭輝表示，十年前，台灣開始興辦社會住宅時，就常常遭到居民抗議。當年民眾對社會住宅仍不熟悉，常把社宅和吸毒販毒、治安死角、貧民窟畫上等號。

現在隨著社宅一棟一棟蓋起來，沒有當年以為的那麼可怕，反對社宅的理由也有所轉換，最主要的理由變成了「這邊不應該塞那麼多人」，開始牽扯交通與教育問題。

他表示，這些全部都是藉口，因為如果真的那麼在意新建住宅造成人口增加，那麼未來在該區建商蓋新建案，住戶會不會去抗議建商？若規定「這區以後不准都更」，住戶會不會接受？答案相信很清楚。

他直言，有時候，這些抗議不過是討價還價，如2016年萬華青年營區公共住宅說明會，當地居民拉布條、丟冥紙抗議反對興辦；但2019年時青年一期社宅招租時，該地居民又前往抗議，認為分配到整個萬華的「區域優先戶」，應全數分配給該地里民。

另外，想利用抗議社宅，多凹一些週邊社區停車位、多要一點停車優惠，也是很常見。

廖庭輝表示，這就是社會住宅抽籤制的壞處，開說明會到蓋好之間還有好幾年，未來的住戶根本無法預知是否會中籤入住，沒有動力也沒有立場參與說明會，表達支持的聲音。

反之，來開社宅說明會的在地居民，絕大多數都不是未來的實際住戶。因此，要求政府興辦戶數越少越好、給周邊的設施越多越好，通常是他們的一貫訴求。

他表示，實際上，各國經驗，房價越高，住宅越難以負擔的地方，反而越有透過興辦社宅進行混居的需求。否則仕紳化就會一直把負擔不起的年輕人與勞動力趕出核心區，對整個城市絕非好事。