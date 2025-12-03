快訊

桃園機場北登機廊廳12月試營運 廉政平臺跨機關實地把關

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為確保國家重大建設推動品質，桃園國際機場公司於2日召開「第三航站區廉政平臺」第17次聯繫會議，由總經理范孝倫主持。會議邀集法務部廉政署、行政院公共工程委員會、交通部政風處、臺灣桃園地方檢察署、勞動部職業安全衛生署、法務部調查局桃園市調查處及台灣透明組織協會等中央及地方機關代表共同參與，並安排實地參訪即將啟用的北登機廊廳，展現落實公開透明、確保工程廉潔的決心。

北登機廊廳為第三航站區建設的重要里程碑，預計於今年底前正式啟用，將大幅提升桃園機場整體營運效能。本次會議除由機場公司報告「廉政平臺執行情形」及「第三航站區建設計畫推動情形」外，亦安排與會貴賓前往北登機廊廳進行實地參訪，讓外部監督機關實地檢視成果與營運準備情形。

范孝倫表示，第三航站區是國家級重大工程，規模大、工程複雜，桃園機場一直秉持公開透明原則推動。本次特別邀請外部單位實地參訪北登機廊廳，就是希望讓大家看到我們如何在確保工程品質的同時，也做到透明且有效率。感謝各單位長期的協助與建議，未來將持續與各機關攜手合作，讓第三航站區工程如期如質完成，提升桃園機場的服務量能與品質。

機場公司自10月起持續與航空公司、地勤業者及相關廠商進行北登機廊廳動線熟悉及測試，並於12月起進行試營運。透過跨領域的廉政平臺機制，機場公司與檢察、廉政、調查及職安等單位共同把關，以外部監督力量強化工程透明度，落實廉能治理精神。

總經理 桃園機場 勞動部

